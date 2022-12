Brendan Fraser habla de su dieta para "George de la Selva"

Brendan Fraser posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película "The Whale" durante el Festival de Cine de Londres 2022 en Londres, el martes 11 de octubre de 2022.

Durante una conversación con Variety, para el segmento Actors on Actors en el que compartió con Adam Sandler, Fraser explicó que tuvo una dieta libre de carbohidratos.

"Estaba depilado. Privado de carbohidratos. De camino a casa después del trabajo, paraba para comprar algo de comer. Un día necesitaba algo de efectivo y no podía recordar mi número PIN porque mi cerebro estaba fallando. Esa noche no cené", recordó el actor.

El actor agradeció que esta transformación no le generó daños a largo plazo, y fue una experiencia que no volvió a repetir pues los roles que le siguieron no ameritaron una musculatura perfecta como el del hombre que habitaba en la selva desde su niñez.

No obstante, Fraser ha demostrado que las intensas transformaciones son parte de su esencia y compromiso con los roles que adquiere.

En The Whale, Berndan interpreta a un hombre con obesidad mórbida que busca recuperar el contacto con su hija. Para este rol, el actor no solo debió usar maquillaje, también fue necesario que usara un traje de 300 libras, aproximadamente, para lograr el aspecto que su personaje ameritó.

La cinta, dirigida por Darren Aronofsky, busca combatir la gordofobia y cambiar los estigmas sociales que pesan sobre las personas que sufren de obesidad.

The Whale promete ser una de las producciones favoritas en la temporada de premios.

FUENTE: REDACCIÓN