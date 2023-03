Brian May recibe el título de Caballero por Carlos III

Tras conocer que sería nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico, el compositor del himno We will rock you aseguró sentirse sin palabras ante la emoción, el honor y la responsabilidad que la orden conlleva.

“Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más bien como un encargo para que siga luchando por la justicia, para ser la voz de los que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese caballero de brillante armadura”, expresó Sir Brian May, según un comunicado emitido por Planet Radio.

El guitarrista de la popular banda liderada por Freddie Mercury es el responsable de la mayoría de los riffs de las canciones de Queen; desde Don’t stop me now hasta Somebody to love.

En 2007, May obtuvo un doctorado en Astrofísica del Imperial College London.

El músico es defensor de los derechos de los animales, y a inicios de año aseguró que no tocaría nunca en el Festival de Glastonbury debido a la postura que tiene Michael Eavis sobre la matanza de tejones.

La ceremonia de condecoración fue celebrada en el Palacio de Buckingham ocho meses después de que May se reencontrara con sus compañeros de Queen para tocas en el concierto con motivo del Jubileo de Platino de la difunta reina Isabel II.

Uno de los momentos más recordados del 70 aniversario del reinado de Isabel fue cuando la monarca participó en un corto en el que seguían la melodía de We will rock you junto al icónico oso Paddington con sus tazas de café.

