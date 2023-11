Britney Spears reaparece tras publicación de su libro

Esta imagen ilustrativa tomada el 21 de octubre de 2023 muestra la portada del libro de Britney Spears The Woman in Me de un minorista en línea frente a una foto de Britney Spears y Justin Timberlake en los American Music Awards del 9 de enero de 2003.

MIAMI.- Luego del exitoso lanzamiento de su libro de memorias The Woman in Me (La mujer que soy), Britney Spears reapareció.

"Britney Spears fue vista por primera vez desde el lanzamiento de su exitoso libro The Woman In Me, dando un paseo junto a su perro", reseñó la revista, al mostrar la cantante con una camisa color mostaza y sosteniendo con la mano izquierda a su mascota blanca.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria River Red (@britneyspears)

Memorias de Britney Spears

En su primera semana de lanzamiento, las memorias de Britney Spears reportaron una venta de 1,1 millones de ejemplares tan solo en Estados Unidos.

“Puse mi corazón y mi alma en mis memorias y estoy agradecida con mis fans y lectores de todo el mundo por su apoyo inquebrantable”, dijo Spears en un comunicado publicado a comienzos de noviembre por Gallery Books, una división de Simon & Schuster.

Las cifras de ventas incluyeron pedidos anticipados, ventas impresas, libros electrónicos y audiolibros. The Woman in Me, publicado el 24 de octubre, ha sido elogiado por los críticos como un relato convincente de su ascenso a la fama mundial y sus luchas actuales, incluido el fin de la tutela legal que durante años le otorgó al padre de Spears control sobre gran parte de su vida y la revelación de que tuvo un aborto mientras salía con Justin Timberlake hace más de 20 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria River Red (@britneyspears)

El día de su publicación, Spears publicó en Instagram que su libro se había convertido en la autobiografía de celebridades más vendida en la historia. En realidad, dista de ser la autobiografía más vendida tan solo en 2023.

The Woman in Me, para la que hizo poca publicidad más allá de Instagram, fue la más vendida de la semana pasada. Pero las memorias del príncipe Harry de Inglaterra, Spare (Spare: En la sombra), que se publicaron en enero, vendieron 1,6 millones de ejemplares en Estados Unidos en su primera semana.