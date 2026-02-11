Britney Spears vende catálogo musical por millonario acuerdo

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.

MIAMI.- Britney Spears ha vendido todo su catálogo musical a la editorial musical Primary Wave por una cifra millonaria. Trascendió que la negociación entre la Princesa del Pop y la organización se cerró el 30 de diciembre de 2025, pero no fue hasta ahora que se hizo pública la estrategia financiera de la intérprete.

Según lo reseñado por TMZ y Rolling Stone el acuerdo tuvo un valor de 200 millones de dólares, una de las negociaciones más grandes de la industria musical.

Ahora Primary Wave es propietaria de éxitos como Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic, Gimme More, Womanizer, Circus, Stronger, Lucky, Till The World Ends, entre muchos otros de la destacada trayectoria de Britney.

"La operación incluye los derechos de explotación de sus canciones, es decir, ingresos por streaming, licencias para comerciales, series y películas, así como otros usos comerciales vinculados a su obra original. Aunque Spears ya no posee esos derechos, esto no significa que desaparezca su legado: al contrario, bajo la gestión de Primary Wave, su música podría encontrar nuevas vías de difusión en múltiples mercados globales", reseñó ¡HOLA!.

Decisión

De esta manera, Spears se suma a la tendencia que ha marcado la industria en los últimos años, en la que varios artistas han vendido su catálogo.

La decisión llega semanas después de la que propia intérprete expusiera en redes sociales que no imagina regresar a los escenarios de Estados Unidos, pero está abierta a poder cantar nuevamente en otras fronteras.

Además, con este movimiento, se puede asumir que Britney no está interesada en enfocarse próximamente a la música, y esto le permitirá pasar tiempo con su familia y desarrollando nuevos proyectos personales.

Asimismo, la venta del catálogo le permite mayor estabilidad y autonomía, mientras su legado genera ingresos sin que ella deba gestionar los aspectos comerciales.