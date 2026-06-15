lunes 15  de  junio 2026
POLÉMICA

Brooklyn Beckham acusa a sus padres de usar a su hermana para intentar reconciliarse

Medios locales han especulado que la intención de la joven, al acercarse a la mansión de su hermano, era servir de mediadora entre su hermano y sus padres

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

AFP/Lisa O'Connor

MIAMI.- Brooklyn Beckham ha vuelto a romper el silencio en torno al distanciamiento que mantiene con sus padres. Pero esta vez, el primogénito acusó a Victoria y David Beckham de usar a la menor de sus hijas, Harper, para tratar de que este acceda a una reconciliación.

La acción de Brooklyn llegó después de que el exfutbolista y empresario fuera agasajado el con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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En la cita, Beckham estuvo acompañado de su esposa, sus hijos Romeo, Cruz y Harper, el actor Tom Cruise y la actriz Eva Longoria. No obstante, tras culminar la ceremonia de develación de la estrella, la menor del clan Beckham se dirigió hasta la mansión en la que reside su hermano mayor y su cuñada Nicola Peltz.

Medios locales han especulado que la intención de la joven era servir de mediadora entre su hermano y sus padres; sin embargo, esto no ha sido confirmado por fuentes cercanas a la familia.

Tras viralizarse las imágenes de Harper saliendo de la mansión sin éxito, pues la pareja se encontraba en Nueva York, ahora Brooklyn acusa a sus padres de usarla.

"El hecho de que hubiera fotógrafos allí presentes cuando Harper fue a entregar la carta en mano lo dice todo: estaba preparado para que lo captaran las cámaras", dijo un representante de Brooklyn a la revista HELLO!.

Distanciamiento

Tras meses de especulaciones sobre las razones que llevaron a Brooklyn Beckham a alejarse de su familia, en enero el modelo y chef rompió el silencio en redes sociales, aseverando que sus padres, el exfutbolista y empresario David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham, han querido arruinar su matrimonio.

A través de las historias de Instagram, el joven de 27 años alegó que trató de mantener el problema lejos del foco mediático, pero fueron ellos quienes buscaron publicidad con el drama familiar.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado", inicia Brooklyn.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", manifestó.

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