Bruce Springsteen pospone gira 2023 por úlcera

Bruce Springsteen y la E Street Band dan un concierto de la gira The River Tour en el estadio Camp Nou, en Barcelona, España, el 14 de mayo de 2016.

"Bruce Springsteen ha continuado recuperándose constantemente de la enfermedad de la úlcera péptica en las últimas semanas y continuará el tratamiento durante el resto del año por consejo del médico. Con esto en mente, y con mucha precaución, todas las fechas restantes del tour 2023 para Bruce Springsteen y The E Street Band se pospondrán hasta 2024. Las fechas reprogramadas para cada uno de los espectáculos de 2023, incluyendo las pospuestas a principios de este mes, serán anunciadas la próxima semana, todos tendrán lugar en sus lugares programados originalmente. Cuando se anuncien las nuevas fechas 2024, los que no puedan asistir -en la nueva fecha que compraron sus boletos a través de las compañías oficiales de billetes- tienen 30 días para solicitar el reembolso. Todas las entradas para las actuaciones pospuestas seguirán siendo válidas para las fechas recién anunciadas", detalló el equipo del intérperte.

Agradecimiento de Bruce Springsteen

Además de dicho comunicado, el artista apodado The Boss (El jefe), aprovechó el mensaje para expresar su agradecimiento por el apoyo recibido en este momento.

"Gracias a todos mis amigos y fans por sus buenos deseos, aliento y apoyo. Estoy recuperándome y no puedo esperar a verlos a todos el año que viene", dijo.

Springsteen ha estado de gira con su E Street Band desde principios de año. Pero a comienzos de este mes anunció que pospondría los conciertos de septiembre en Estados Unidos debido a su enfermedad. También postergó dos espectáculos en agosto debido a una enfermedad que no especificó.

Autor de grandes éxitos como Streets of Philadelphia y Dancing in the Dark, Springsteen ha vendido más de 150 millones de discos.

Según la Clínica Mayo, las úlceras pépticas son llagas abiertas que se desarrollan en el revestimiento interior del estómago y en la parte superior del intestino delgado. El síntoma más común es el dolor abdominal.

FUENTE: Redacción con información de AFP