Buen teatro en Miami, 'El Milagro de Madame Kirovska' de Héctor Santiago

MIAMI. - El grupo teatro Havanafama presenta El Milagro de Madame Kirovska, del dramaturgo cubano Héctor Santiago, bajo la dirección de Juan Roca en la sala del Centro Cultural Artefactus, en Kendall, Miami.

El director de la puesta en escena explica que esta presentación forma parte “de un merecido reconocimiento a uno de los dramaturgos más significativos de la escena cubana contemporánea, cuya obra ha trascendido fronteras y generaciones”.

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Como parte de este homenaje, Havanafama presentó recientemente Balada de un verano en La Habana y La Diva en la Octava Casa, lo que, ahora con El Milagro de Madame Kirovska, conforma tres destacadas piezas de la obra teatral del reconocido dramaturgo cubano afincado en Nueva York.

Interpretada por Julie De Grandy y Dairín Valdés y Dennis Mencia, la pieza explora la vida de una mujer que “unos llamaron bohemia, otros aventurera e incluso loca, entretanto los hombres la adoraban”.

Amante de jeques, toreros, príncipes y reyes, sentía un amor muy especial por su nieto Albio, “a quien crio con devoción tras la muerte de su única hija”.

Con la acostumbrada elaboración teatral del director Roca y la coproducción de Artefactus Cultural Project, la puesta en escena apuesta por “la elegancia y el refinamiento de una aristocracia en decadencia a través de una cuidada escenografía, valiosos elementos artísticos, sofisticado vestuario y una exquisita selección musical”.

Funciones sábado 11 y 18 y viernes 17 a las 8 p.m. y domingo 12 y 19 de julio a las 5 p.m., en la sala teatro del Centro Cultural Artefactus, 12302 SW 133rd. Court., Miami.

Para más información, puede comunicarse a los teléfonos 786-262-4014 y 786 704-5715 o las páginas en internet www.artefactus.us o www.havanafama.org