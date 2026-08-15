sábado 15  de  agosto 2026
BÉISBOL

Beck y Long, dos apuestas para el futuro de Miami

Los Marlins de Miami siempre han sabido aprovechar las transacciones de fecha límite y actualmente hay dos figuras que parecen ser las piezas adecuadas

Jace Beck, lanzador de los Marlins de Miami.

Jace Beck, lanzador de los Marlins de Miami.

@MiamiMarlins
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Los Marlins de Miami volvieron a mirar hacia el futuro en la fecha límite de cambios y, esta vez, encontraron dos nombres que podrían terminar siendo mucho más importantes de lo que sugiere el movimiento que los llevó a la organización: Jace Beck y Jonathon Long.

Miami envió a los Cachorros al zurdo Braxton Garrett y recibió a cambio al lanzador derecho Beck y al jugador de cuadro Long. Garrett llegó a ser una pieza importante de la rotación de los Marlins, pero sus problemas físicos y su irregularidad habían reducido su protagonismo. La apuesta de Miami fue distinta: desprenderse de una pieza conocida para conseguir dos jugadores con margen de crecimiento.

Lee además
El mánager Clayton McCullough #86 de los Miami Marlins abandona el campo tras realizar un cambio de lanzador
Béisbol

La transformación de los Marlins
Sandy Alcántara #22 de los Miami Marlins saluda al público tras convertirse en el líder de la franquicia de los Marlins en entradas lanzadas durante la tercera entrada del partido contra los Los Angeles Angels en el loanDepot Park el 8 de agosto de 2026 en Miami, Florida. 
Béisbol

Sandy Alcántara hace historia con los Marlins

Beck no pudo causar una mejor primera impresión. En su primera presentación con Triple-A Jacksonville lanzó cinco entradas sin hits ni carreras en un partido acortado por la lluvia. Retiró a 15 bateadores consecutivos después de un error defensivo en el primer inning, ponchó a cinco y alcanzó las 97.3 millas por hora. Además, el encuentro representó su cuarto juego sin hits de la temporada.

El derecho de 26 años, de 2,06 metros de estatura, ya había mostrado potencial durante la campaña. En Doble-A registró efectividad de 2.87 y sumó 102 ponches en 20 apariciones, seis de ellas como abridor. Su paso posterior por Triple-A fue más complicado, pero su repertorio y su capacidad para generar ponches explican por qué Miami decidió apostar por él.

Long representa otra clase de proyecto. El bateador derecho de 24 años tuvo una sólida temporada en Triple-A Iowa, donde combinó un average de .283 con 12 jonrones y 62 carreras impulsadas. Además de su producción ofensiva, puede desempeñarse en primera y tercera base y en los jardines, una versatilidad especialmente valiosa para una organización que intenta construir una plantilla joven.

Lo más interesante para los Marlins es el costo de la operación. No tuvieron que desprenderse de una colección de prospectos ni hipotecar el futuro para conseguirlos.

Garrett, un lanzador con talento, pero cuya etapa en Miami parecía necesitar un cambio de escenario, terminó siendo la pieza utilizada para incorporar a dos jugadores que todavía pueden crecer dentro de la organización.

Sólido historial

La historia demuestra que Miami sabe sacar provecho de este tipo de apuestas. Gary Sheffield llegó desde San Diego en 1993 y terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras de los entonces Marlins de Florida, además de pieza clave del equipo campeón de 1997. Craig Counsell fue adquirido durante la temporada de 1997 y terminó teniendo un papel decisivo en aquella Serie Mundial. En 2003, Ugueth Urbina llegó desde Texas a mitad de campaña y contribuyó al segundo campeonato de la franquicia.

Beck y Long todavía están lejos de merecer comparaciones semejantes. Pero la fórmula vuelve a ser reconocible: jugadores jóvenes, talento por desarrollar y un precio que, sobre el papel, no parece desproporcionado.

Si Beck convierte su potencia en resultados al máximo nivel y Long confirma con el bate lo que ha mostrado en las menores, los Marlins podrían haber encontrado algo más que dos prospectos. Podrían haber encontrado a dos de las piezas sobre las que construir su próxima generación.

Quizás todavía sea pronto para llamarlos las futuras caras de Miami. Pero el primer vistazo ya permite imaginarlo.

Temas
Te puede interesar

Marlins pierden a importante pieza de su ofensiva por lesión

Lanzador dominicano sigue camino a la élite con los Marlins

MLB regresa al "Campo de los Sueños" con un Schwarber demoledor

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Foto de referencia
IMPASSE

Las 7 razones de la expulsión de diplomáticos cubanos de Dominicana

Fotografía de archivo de un sismógrafo del Instituto Geográfico Nacional, en Madrid.
MUNDO

Sismo de 5,2 grados en Granada, España provoca daños materiales, nerviosismo y llamadas de emergencia

El portaviones Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) realiza labores de reabastecimiento en el mar con el buque de apoyo rápido USNS Arctic (T-AOE 9), mientras los helicópteros MH-60S Sea Hawk asignados a los Nightdippers (buceadores nocturnos) del Escuadrón de Ataque Marítimo con Helicópteros (HSM) 5 transfieren suministros entre los barcos.
Guerra en Irán

Trump anticipa que EEUU tomaría control del estrecho de Ormuz una vez concluida la ofensiva militar

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth y el comandante retirado de la Marina José Adán Gutiérrez, especialista en inteligencia, quien analizó los posibles escenarios relacionados con Cuba.
ACCIÓN MILITAR

Cualquier acción de EEUU en Cuba, debe prever un colapso nacional, advierte experto

Reconstrucción hipotética de Troya según GPT2.
VIAJES

¿Existió realmente Troya? Lo que descubrieron los arqueólogos y cómo visitar el lugar

Te puede interesar

La doctora y abogada de Inmigración, María Herrera Mellado, durante la entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.
ENTREVISTA

"'Eficiencia' no puede desplazar garantías de la justicia en temas migratorios"

Por ANDREINA PÉREZ
El Senado de EEUU espera por una transición democrática en Venezuela tras la resolución bipartidista.
VENEZUELA

Experta explica por qué la iniciativa bipartidista respecto a comicios en Venezuela

Reconstrucción hipotética de Troya según GPT2.
VIAJES

¿Existió realmente Troya? Lo que descubrieron los arqueólogos y cómo visitar el lugar

Altas temperaturas y lluvias en el sur de la Florida.
Altas temperaturas

Más de 85 millones de personas en alerta por una nueva ola de calor en el sureste de EEUU

El senador brasileño y aspirante a la presidencia Flavio Bolsonaro (centro) asiste a la Marcha por Jesús, un evento que reúne a una amplia variedad de congregaciones evangélicas, en São Paulo, Brasil, el 4 de junio de 2026.
Elecciones

Arranca la campaña presidencial en Brasil con Lula y Flávio Bolsonaro con un empate técnico