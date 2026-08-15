Heat apuesta a un gigante con el objetivo de sumar una nueva corona

El presidente del Heat de Miami, Pat Riley (izq.), y el entrenador Erik Spoelstra (der.) posan para una foto con Giannis Antetokounmpo.

Cuando el Heat contrató a dos gigantes en el pasado, el resultado fue proporcional y el equipo de Miami tuvo como recompensa la conquista de la corona de la NBA.

Shaquille O’Neal llegó al Heat en el 2004 y hubo que esperar hasta el 2006 para disfrutar del primer título en la historia de la franquicia.

LeBron James, por su parte, arribó al sur de la Florida en el 2010 y dos años después fue clave en el triunfo final del Heat. Además de LeBron, el club presidido por Pat Riley contrató a Chris Bosh y Ray Allen y tenía el valiosísimo aporte de Dwyane Wade. Con ellos fue cuatro veces consecutivas finalista y conquistó dos coronas.

En la época de Shaq O’Neal, el Heat tenía en sus filas a Alonso Mourning y pudo armar una dupla que le dio magníficos resultados.

La nueva apuesta

En el 2026, el Heat volvió a hacer una gran jugada. El ídolo de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, de 31 años, fue canjeado junto con Bobby Portis por Tyler Herro, Jaime Jacquez Jr., Kel’el Ware y Kasparas Jakucionis.

Cuatro jugadores de la franquicia miamense fueron dados a cambio por un atleta que es una fuerza de la naturaleza, pero hay un atenuante.

El griegonigeriano no juega desde el 15 de marzo pasado debido a una lesión en la rodilla izquierda y además tendrá que adaptarse a un nuevo equipo. En la pasada temporada solo jugó 36 partidos, con un promedio de 27,6 puntos, 9,8 rebotes y 5,4 asistencias.

“Se trata de un gran cambio para él, después de haber jugado 13 años en un mismo equipo”, afirmó el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Hemos tenido una serie de conversaciones sobre esto”.

El alto mando del Heat dejó claro que debido a las circunstancias de este canje y pese a la buena voluntad de las partes no esperan alcanzar el título en la venidera campaña.

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Spoelstra dejó en claro que primero hay que ver el rendimiento de los jugadores en el campamento de entrenamiento. La temporada pasada, el Heat jugó sobre la base de la velocidad, pero jugadores rapidísimos como Jacques Jr. fueron usados como moneda de canje y ahora hay otros de diferentes características.

El proceso de adaptación va por ambas partes. El entrenador adelantó que habrá concesiones de parte del sistema y de los jugadores.

La idea del Heat

En el fortín surfloridano, la idea es que Giannis y Bam Adebayo dominen los aires, pero Riley señaló que el equipo todavía no está completo y necesita un creador de juego.

LeBron era el hombre ideal, según el presidente. Viejas diferencias entre ambos han sido superadas. Sin embargo, el considerado mejor jugador en la historia de la NBA por muchos firmó con los 76ers de Filadelfia por dos años y ocho millones, por lo que el Heat debe seguir mirando a los agentes libres, o internamente, para saber quién tendrá la tarea de crear juego.

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Por ahora, Miami alista 45 millones de dólares para pagarle a Giannis en la próxima campaña y le queda un suelto para reforzar sus líneas, algo así como 7,5 millones.

Los medios de prensa mencionan con insistencia los nombres de DeMar DeRozan, de los Kings de Sacramento; y Klay Thompson, de los Mavericks de Dallas, como los jugadores que más interesan al Heat.

Lo que queda claro es que, como en el pasado, el Heat se encuentra enfocado en armar un gran equipo, un auténtico candidato al título de la NBA.