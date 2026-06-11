jueves 11  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Callum Turner sobre reciente matrimonio con Dua Lipa: "Estamos juntos tanto como podemos"

El actor señaló que su éxito como pareja recae en dar prioridad absoluta a los momentos compartidos, sin importar las demandas de sus respectivas carreras

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

AFP/ Jean Baptiste Lacroix
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El actor británico Callum Turner habló abiertamente sobre su reciente matrimonio con la estrella del pop Dua Lipa. En una conversación con el medio estadounidense The Hollywood Reporter, el artista detalló la manera en que ambos coordinan sus complejas agendas laborales para preservar la solidez de su vida en pareja.

Inspiración y logística internacional

El intérprete señaló que el factor fundamental de su éxito como pareja es dar prioridad absoluta a los momentos compartidos, sin importar las demandas de sus respectivas carreras.

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Asimismo, Turner resaltó el impacto positivo que la cantante ejerce sobre él, tanto en el ámbito personal como en el creativo, afirmando que su propósito es encontrar inspiración en su compañera de vida.

Compaginar dos carreras de proyección internacional requiere de una organización meticulosa. Por este motivo, el matrimonio distribuye su rutina en diversas ciudades de Europa y Estados Unidos para cumplir con sus deberes profesionales. Ante este escenario, el actor fue contundente respecto a la regla que rige su relación: procurar coincidir en el mismo lugar cada vez que les sea posible.

Estas declaraciones reflejan la madurez con la que enfrentan la exposición mediática, demostrando que la distancia geográfica puede gestionarse con éxito cuando existe el compromiso mutuo de acompañarse y apoyarse en la cumbre de sus trayectorias artísticas.

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