Meghan Markle recibe videollamada del príncipe Harry en MasterChef Australia

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, durante su visita a Cartagena de Indias, Colombia.

MIAMI.- Meghan Markle fue sorprendida por el príncipe Harry durante su participación en MasterChef Australia. En el episodio estrenado este 26 de julio se puede ver cómo la duquesa de Sussex, quien fue jueza invitada, recibió una videollamada sorpresa.

Markle amablemente respondió, algo que dejó atónitos a los concursantes.

“¡Hola, mi amor! Mi marido está aquí”, dijo Meghan, mientras la cámara enfocaba a sus compañeros jueces que saludaban a Harry, de 41 años.

Momento inesperado

Con curiosidad, Harry preguntó: “¿Qué está pasando? ¿He interrumpido algo importante?”.

A lo que la madre del príncipe Archie y la princesa Lilibeth respondió: “Bueno, en realidad estamos en pleno proceso de degustación. Tenemos aquí a cuatro cocineros increíbles. Es asombroso, tienen muchísimo talento. Ojalá estuvieras aquí”, respondió Meghan, dirigiéndose a los jueces.

“Él está ahora mismo en Canberra con los veteranos. Ojalá pudieras probar esto. Estos platos son fantásticos —continuó dirigiéndose a Harry—. Están riquísimos, y hay una salsa picante que, bueno, ya me conoces… está buenísima. Creo que te resultará demasiado picante", agregó.

El príncipe Harry le dijo entonces a su esposa: "Bueno, ve y disfrútalo. Siento mucho molestarte. Todo está bien por aquí. Nos vemos luego".

La participación de Meghan en Masterchef Australia había sido anunciada a principios de año.