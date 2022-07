Cameron Díaz revela que intentaron usarla como mula de droga

"Empecé a trabajar como modelo de catálogo y conseguí suficiente dinero para mudarme a París y alquilar un departamento, que compartí con una chica que sigue siendo una de mis mejores amigas", dijo la protagonista de La máscara.

"Estuve allí un año entero y no trabajé ni un día. No pude conseguir ni un solo trabajo que me salvara, aunque, bueno... en realidad sí conseguí un trabajo, pero creo que era como mula, para llevar drogas a Marruecos. Lo juro por Dios", reveló Cameron Díaz.

Ante la desesperación por no conseguir trabajo, la actriz aceptó ser mula y detalló cómo fue la traumática experiencia que vivió en el aeropuerto.

"Fue a principios de los años 90 y me dieron una maleta cerrada con llave en la que se suponía estaban mis vestidos... yo era una chica rubia de ojos azules en dirección a Marruecos, con pantalones vaqueros rotos y botas de plataforma", rememoró Cameron Díaz. La intérprete de Los ángeles de Charlie y Mujeres al ataque se arrepintió de cometer el hecho ilícito y buscó ayuda.

"Me empecé a sentir muy insegura y abandoné la maleta. Les dije a las autoridades que no sabía de quién era aquel bulto", recordó.

Tras la difícil tarea, Cameron Díaz explicó que luego de este incidente no logró encontrar trabajo en París, pero en 1994 fue seleccionada para interpretar el papel de Tina Carlyle en La máscara. Película que protagonizó junto a Jim Carrey.