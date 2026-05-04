lunes 4  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Cameron Diaz y Benji Madden dan la bienvenida a su tercer hijo

Diaz y Madden también son padres de Raddix Wildflower Madden, de 6 años, y de Cardinal Madden, de 2 años

Cameron Diaz y Benji Madden asisten al evento Michael Rubin REFORM Alliance Casino Night el 13 de septiembre de 2025 en Atlantic City, Nueva Jersey.&nbsp;

Cameron Diaz y Benji Madden asisten al evento Michael Rubin REFORM Alliance Casino Night el 13 de septiembre de 2025 en Atlantic City, Nueva Jersey. 

AFP/Vía Dimitrios Kambouris/Getty Images para REFORM Alliance
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Cameron Diaz y Benji Madden han sorprendido a sus seguidores con un anuncio inesperado: el nacimiento de su su tercer hijo. La noticia fue compartida por el cantante y productor a través de una publicación en las redes sociales de un barco pirata llamado Nautas Madden, nombre del recién nacido.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!", reza el mensaje que acompaña la imagen.

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Además del barco, Benji también compartió dibujos de un cardenal, una planta en maceta y otros motivos.

"Amamos la vida con nuestra familia, nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos muy agradecidos! ¡Lo estamos pasando de maravilla! Les enviamos nuestros mejores deseos — La familia Madden ‍”, finalizó Benji.

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Familia

Diaz y Madden también son padres de Raddix Wildflower Madden, de 6 años, y de Cardinal Madden, de 2 años.

La pareja siempre han velado por la seguridad de sus hijos y no comparten imágenes de ellos en internet ni hablan abiertamente de sus dinámicas en las entrevistas que conceden.

Tras el nacimiento de su segundo hijo, una fuente cercana a la familia aseveró que la actriz, de 53 años, siempre quiso ser madre.

"Durante años, Cameron quiso ser madre. Se emociona mucho cuando habla del largo camino que recorrió hasta convertirse en madre. Se siente inmensamente afortunada de tener ahora dos hijos", comentó.

Pese a no hablar de sus hijos, Díaz ha abordado en varias oportunidades cómo enfrenta la maternidad y la decisión de tener hijos más tarde en la vida.

"Las mujeres que tienen hijos de mi edad son, literalmente, 20 años más jóvenes, y eso es interesante porque yo no tengo esa edad. Y eso está perfectamente bien. Pero quiero sentirme así de vital para mi hijo", comentó en una entrevista en marzo de 2022 con Michelle Visage de BBC Radio 2.

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