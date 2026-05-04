Todo lo que debe saber sobre la Met Gala 2026

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.

MIAMI.- Vuelve la cita anual más esperada de la industria de la moda y el entretenimiento en el mes de mayo: la Met Gala . Y este año, el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York se prepara para celebrar, junto a la crema y nata, la moda como un manifiesto artístico.

Desde su creación en 1948, esta velada benéfica es considerada una de los encuentros más importantes de la moda y marca el inicio de la exposición de primavera Costume Art.

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A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS comparte los detalles más importantes que debes saber sobre la esperada cita que se celebra cada primer lunes de mayo.

Temática y código de vestimenta 2026

Fue a través del Instagram del Costume Institute que meses atrás se reveló que la temática de este año sería Fashion is Art (La moda es arte), una propuesta que busca explorar la relación de la moda con el cuerpo.

"Centrada principalmente en el arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad, la muestra explorará las representaciones artísticas del cuerpo vestido, combinando modas y obras de arte de la vasta colección del Museo para destacar la relación inherente entre la ropa y el cuerpo".

En este sentido, los invitados y sus estilistas deberán experimentar con el cuerpo como un lienzo en blanco para hacer de sus trajes una muestra artística.

Anfitriones de la MET Gala 2026

En diciembre se dio a conocer que Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour serían las anfitrionas de esta edición.

Además, también se confirmó que Antonny Vaccarello y Zoë Kravitz serán co-anfitriones del Comité Anfitrión de la MET Gala, entre cuyos miembros destacan a Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson y Yseult.

Dónde ver la Met Gala 2026

Se transmitirá en el sitio oficial de Vogue, así como en su TikTok y canal oficial de YouTube, a partir de las 6:00 p.m. hora del este.

¿Dónde es la MET Gala 2026?

Como cada año, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York albergará la tradicional cita benéfica.

Invitados a la MET Gala 2026

Aunque la lista de invitados es un misterio cada año, se sabe que entre las celebridades esperadas se encuentran Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, Anna Wintour, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson y Yseult.