domingo 3  de  mayo 2026
PATRIMONIO

Instituto de Arte de Minneapolis restaura único tapiz temprano de los Medici

La obra, que mide 5,3 metros, fue producida en el taller florentino fundado en 1545 por el duque Cosimo I de Medici

El tapiz El encuentro de Dante y Virgilio, 1546–49. Lana, seda, tejido en tapiz. &nbsp;

El tapiz 'El encuentro de Dante y Virgilio', 1546–49. Lana, seda, tejido en tapiz.

 

CORTESÍA DEL MIA / Europa Press

MADRID.- El Instituto de Arte de Minneapolis (Mia) restaurará el único tapiz temprano de los Medici en una colección pública fuera de Italia, El encuentro de Dante y Virgilio, un tejido italiano del siglo XVI considerado el tapiz renacentista italiano más importante de Estados Unidos.

La noticia sale a la luz después de que la Fundación Europea de Bellas Artes (TEFAF) y su socio principal Bank of America lo hayan designado como beneficiario del Fondo de Restauración de Museos de TEFAF 2026 (TMRF).

Lee además
Una escultura centenaria del Señor Buda fue reinstalada en su lugar de origen en la capital nepalí, Katmandú, el 1 de mayo, décadas después de haber sido robada y posteriormente aparecer en Estados Unidos.
PATRIMONIO

Nepal celebra reinstalación de estatua de Buda devuelta por EE.UU.
“Florida”, arte digital generativo de Claudio Castillo, 
IDENTIDAD CULTURAL

Exposición colectiva explora la identidad de Florida desde el arte contemporáneo en Miami

La obra, que mide 5,3 metros, fue producida en el taller florentino fundado en 1545 por el duque Cosimo I de Medici, quien reclutó al maestro tejedor bruselense Jan Rost para establecer y supervisar la producción.

El diseño y los cartones fueron creados por el pintor Francesco Salviati entre 1546 y 1548 y el tapiz fue tejido entre 1547 y 1549, durante los primeros años de producción de tapices de los Medici. Es la primera vez que el TMRF, fundado en 2012, apoya el tratamiento de un tapiz.

Debido a debilidades estructurales, pérdidas y áreas frágiles de seda, la obra no ha podido exhibirse recientemente. La restauración, a cargo del Midwest Art Conservation Center, incluirá limpieza húmeda, estabilización, retejido selectivo y la instalación de un nuevo sistema de soporte que permita su exhibición segura. El tapiz volverá a estar expuesto en el Mia en la muestra Back from the Underworld: Mia's Dante Tapestry Restored, que estará abierta al público del 11 de julio de 2026 al 31 de enero de 2027.

"El apoyo conjunto del TMRF y de Bank of America hace posible este ambicioso proyecto. Devolver al público una obra de esta escala e importancia es un momento clave para el museo y para todos los interesados en el arte renacentista", ha afirmado Max Bryant, conservador asociado de Artes Decorativas y Escultura en el Mia.

Garantizar su preservación

Por su parte, la directora del Comité del Fondo de Restauración de Museos de TEFAF, Rachel Kaminsky, ha subrayado que "la misión del TMRF es salvaguardar obras de arte significativas y garantizar su preservación para las futuras generaciones" y ha señalado que el fondo "se enorgullece" de colaborar con el Mia y con Bank of America para devolver el tapiz a la exhibición pública.

El presidente de Bank of America Twin Cities, Lucas Giambelluca, ha destacado que "durante más de 15 años, el Bank of America Art Conservation Project ha ayudado a preservar obras de gran importancia cultural en todo el mundo y en Minneapolis".

El Mia alberga una de las colecciones de tapices más distinguidas de Estados Unidos, con 41 obras, en el marco de una colección que abarca 5.000 años de historia. El museo ha diseñado además un marco modular que permitirá prestar el tapiz de forma segura a otras instituciones en el futuro. La restauración se enmarca en una colaboración más amplia entre TEFAF y Bank of America que, en 2025, apoyó la restauración del Libro Negro de Horas en The Hispanic Society Museum & Library de Nueva York.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Andrés Bello y el arte de escribir: memoria del espíritu y forma de civilización

Kate Middleton y Príncipe William comparten fotografía inédita de Charlotte en su cumpleaños

"El Diablo Viste a la Moda 2" lidera taquilla norteamericana en primera semana de estreno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Larry Ellison, el propietario de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo junto al presidente Donald J. Trump.
ADQUISICIÓN

El gran fracaso de Netflix y posible nuevo rumbo de CNN y CBS

El operativo antidrogas fue realizado el 1 de mayo y se incautaron los 195 kilos de cocaína (Armada de Bolivia)
TRÁFICO DE DROGAS

Detienen en Bolivia a dos peruanos con 195 kilos de cocaína en el lago Titicaca

El mánager Carlos Mendoza, de los Mets de Nueva York, observa desde el dugout la quinta entrada de un partido de la MLB contra los Diamondbacks de Arizona en el Chase Field, el 5 de mayo de 2025 en Phoenix, Arizona.
BÉISBOL

¿Se abrió la caja de Pandora en la MLB?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensión en pleno vuelo

Falla técnica fuerza al avión de Pedro Sánchez a aterrizar de emergencia en Ankara

La candidata presidencial Keiko Fujimori. 
POLÍTICA

Fujimori partiría en el balotaje como favorita para gobernar Perú

Te puede interesar

Áreas en mal estado en las instalaciones policiales.
FINANCIAMIENTO

Impulsan bono de 450 millones para policía y bomberos de Miami en medio de tensiones

Por Daniel Castropé
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensión en pleno vuelo

Falla técnica fuerza al avión de Pedro Sánchez a aterrizar de emergencia en Ankara

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, sostiene el trofeo tras ganar el Gran Premio de Miami, el 3 de mayo de 2026.
MOTORES

Antonelli conquista en Miami su tercera carrera seguida

Marco Rubio posiblemente se reuna el jueves con el Papa (AFP
DIPLOMACIA

Marco Rubio anuncia visita al Vaticano y Roma para "mejorar" relaciones

Larry Ellison, el propietario de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo junto al presidente Donald J. Trump.
ADQUISICIÓN

El gran fracaso de Netflix y posible nuevo rumbo de CNN y CBS