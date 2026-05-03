Kate Middleton y Príncipe William comparten fotografía inédita de Charlotte en su cumpleaños

Kate Middleton, el príncipe Louis, y la princesa Charlotte, salen de la capilla de St George's en Windsor, al oeste de Londres, tras asistir al servicio de Pascua, el 5 de abril de 2026.

MIAMI.- Por motivos del cumpleaños 11 de la princesa Charlotte, sus padres, Kate Middleton y el príncipe William, compartieron un nuevo retrato de su hija en redes sociales. La foto fue tomada por el fotógrafo Matt Porteous durante las vacaciones de Semana Santa de la familia en Cornualles.

En la imagen, nunca antes vista, se ve a Charlotte rodeada de flores en un campo. Sonríe radiante mientras posa con una blusa de rayas y pantalones vaqueros, con las uñas pintadas de azul.

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"¡Feliz 11 cumpleaños, Charlotte!", escribieron los príncipes de Gales en la publicación de Instagram.

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Charlotte es la hija mediana de los tres hijos del príncipe y la princesa de Gales. El príncipe William, de 43 años, y la princesa Kate, de 44, también son padres de los príncipes George, de 12 años, y Louis, de 8.

De acuerdo a la revista People, la única hija de William y Kate es una apasionada de la danza y toca el piano como su madre, haciendo su debut al teclado en una transmisión del servicio anual de villancicos navideños de Kate en diciembre de 2025.