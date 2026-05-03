"El Diablo Viste a la Moda 2" lidera taquilla norteamericana en primera semana de estreno

Los actores Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Anne Hathaway posan durante el estreno de la icónica película "El diablo viste de Prada 2" este lunes, en el Lincoln Center de Nueva York (EE.UU.).

LOS ÁNGELES.- El diablo viste a la moda 2 debutó este fin de semana en la cima de la taquilla norteamericana, según estimaciones de la industria publicadas el domingo, 20 años después del éxito de la original, que sumergió al público en el despiadado mundo de la alta costura.

En la secuela, el personaje de Anne Hathaway regresa a trabajar bajo las órdenes de la tiránica editora Miranda Priestly, interpretada nuevamente por Meryl Streep, mientras su revista de moda se enfrenta a una crisis existencial.

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Stanley Tucci y Emily Blunt también retoman sus papeles protagónicos, y un elenco repleto de estrellas y cameos de famosos completa el reparto estelar.

Distribuida por 20th Century Fox y con el regreso del director David Frankel, la película recaudó 77 millones de dólares en los mercados de Estados Unidos y Canadá, según Exhibitor Relations.

"Este es un estreno sensacional para una comedia dramática", afirmó el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research, destacando las "muy buenas" críticas y los temas de poder, imagen y éxito que "son más reconocibles y relevantes hoy que nunca".

Meryl Streep ganó un Globo de Oro y recibió una nominación al Óscar a la mejor actriz de reparto por su debut como Miranda Priestly, personaje inspirado, de forma bastante evidente, en la veterana directora de Vogue, Anna Wintour.

Taquilla

La película Michael, la biografía del fallecido superestrella Michael Jackson, que fue la gran triunfadora de la semana pasada, cayó al segundo puesto, pero aun así recaudó 54 millones de dólares, según Exhibitor Relations.

Dirigida por Antoine Fuqua y distribuida por Lionsgate, la película narra el ascenso del legendario artista desde sus inicios como estrella infantil hasta convertirse en uno de los íconos del pop más famosos del mundo.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, es el protagonista.

Tras un impresionante debut de 97 millones de dólares el fin de semana pasado en Norteamérica, la película ha recaudado más de 423 millones de dólares en la taquilla mundial.

La película de Super Mario Galaxy quedó en tercer lugar con 12,1 millones de dólares, alcanzando una recaudación total en Estados Unidos superior a los 400 millones de dólares.

La secuela animada de Universal e Illumination Studios ha recaudado casi 900 millones de dólares en la taquilla mundial, según informó Exhibitor Relations.

El cuarto puesto fue para la exitosa comedia de aventuras y ciencia ficción de Amazon MGM, Project Hail Mary, con otros 8,6 millones de dólares.

La película, protagonizada por Ryan Gosling como un profesor convertido en astronauta que debe salvar la Tierra de un sol que se está apagando, ha recaudado más de 625 millones de dólares en todo el mundo, en una exhibición prolongada en cines.

En quinto lugar, con 6,4 millones de dólares, se ubicó la película de terror independiente Hokum, una producción irlandesa de bajo presupuesto que, según Gross, recibió críticas "excelentes" tanto de la crítica especializada como del público.

Dirigida por Damian McCarthy y protagonizada por Adam Scott (Severance), la película narra la historia de un escritor que viaja a un misterioso hotel en la Irlanda rural.

FUENTE: AFP