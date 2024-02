Campeón del Super Bowl Travis Kelce produce película que se estrenará en SXSW

My Dead Friend Zoe se describe como un drama de comedia oscura sobre una veterana del ejército estadounidense, una mejor amiga muerta que no puede dejar ir y su abuelo del cual está distanciada. La película es protagonizada por Sonequa Martin-Green, Natalie Morales y Ed Harris, quienes a su vez son productores ejecutivos junto a Kelce. Dirigida y coescrita por Kyle Hausmann-Stokes, My Dead Friend Zoe se estrenará el 9 de marzo en el festival. Todavía no cuenta con un distribuidor para un lanzamiento más amplio.