Mercancía de Travis Kelce y Taylor Swift se apodera de tiendas previo al Super Bowl

Los momentos estelares de su cortejo aparecen en la mercancía. Por ejemplo, en su gira por Buenos Aires, Swift cambió una parte de la letra de su canción “Karma” de “Karma is the guy on the screen” (“Karma es el hombre en la pantalla”) a “Karma is the guy on the Chiefs” (Karma es el hombre de los Chiefs”). Ahora, proliferan las sudaderas de Karma, como parte de la oleada de mercancía de los Chiefs que ha llegado a las estanterías de Kansas City y más allá.

Taylor Swift-AP.jpg Taylor Swift besa al tight end de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, después del partido de campeonato de la AFC contra los Ravens de Baltimore, el domingo 28 de enero de 2024, en Baltimore. AP Foto/Julio Cortez

“Me parece sorprendente”, dijo Katie Mabry van Dieren, propietaria de Shop Local KC, que vende mercancía hecha por artistas locales, como las sudaderas de Karma. “Nunca había enviado tantos productos de nuestra tienda a diferentes estados”.

Pensó que la semana más ajetreada sería en abril de 2023, cuando se realizó el draft de la NFL en Kansas City. Pero afirma que el concierto de Swift como parte de su gira The Eras Tour en el Arrowhead Stadium el verano pasado la superó con creces.

El comienzo para Travis Kelce y Taylor Swift:

El concierto, realizado en julio, también allanó el camino para la relación. Kelce vio frustrado su intento de cortejar a la superestrella con una pulsera de amistad. Pero el gesto romántico y la admisión en público del fracaso de su podcast “New Heights” (“Nuevas alturas”), terminó captando la atención de Swift. También alimentó un activo mercado de pulseras de amistad de los Chiefs.

“Espero que Taylor y Travis permanezcan juntos para siempre”, dijo van Dieren. “Eso sería grandioso para nosotros”.

Cerca de 73% de los adultos afirman que planean ver el juego este año, alrededor de 10% más que en los últimos tiempos. El romance que ha acaparado los titulares durante toda la temporada de la NFL podría estar ayudando a aumentar el interés.

