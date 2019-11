La presentación ha sido borrada del calendario de eventos que ese club nocturno publica en su página de Facebook, aunque la cantante aun muestra el póster del concierto en su perfil en esa red social. La publicidad indica que el show fue organizado por el grupo Dark Groove Entertainment, y que también participaría el Dj Charun Spining.

Miembros del exilio cubano iniciaron una campaña en contra del concierto de la cantante apodada como la Diva del Pueblo, quien ha manifestado públicamente su devoción a Fidel Castro y su revolución.

Suárez explicó por qué considera que artistas como Haila no son bienvenidos en Miami.

“Cantantes como Haila, que no es secreto su admiración por el régimen castrista, específicamente por el difunto Fidel Castro, solo vienen a Miami para provocar. Yo me alegro que la Casa Blanca haya cancelado el presunto intercambio cultural, después de que envié mi resolución a Washington. Personas como Haila no son bien recibidas en Miami y por lo tanto son persona non grata”, manifestó el alcalde de Miami, Francis Suárez, a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La protesta se estaba organizando para el mismo día en el que estaba programado el concierto. Jóvenes del exilio se preparaban para manifestarse enfrente de las instalaciones de Studio 60, ubicado en Allapattah.

Aunque ya el concierto fue suspendido, todavía cabe la posibilidad de que la protesta se lleve a cabo en contra del club.

Haila tampoco pudo presentarse en Las Vegas, donde recientemente también le cancelaron un concierto.