Cantante boricua Víctor Manuelle se casa con Frances Franco

"Me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuando fuera, YO se los iba a informar. ¡EXCLUSIVOOOOOO! Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes", agregó Víctor Manuelle.

Por su parte, Frances Franco, publicó las mismas fotografías y escribió: "En este momento, les aseguro que no hay mujer más feliz en el mundo que yo. Dios, el centro de nuestra unión".

Familiares, celebridades, amigos y fanáticos felicitaron a Víctor Manuelle y su ahora esposa.

Luis Fonsi fue uno de los primeros en felicitarles: "Felicidades familia, los quiero mucho", escribió. "¡Esto me ha hecho el mes!", exclamó Kany García. "Conozco el amor que se tienen y el bien que se hacen! ¡Bendecidos! Les amamos".

Olga Tañón también quiso hacer acto de presencia en su muro: "¡Felicidades! Muchas bendiciones para ambos".