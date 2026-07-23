jueves 23  de  julio 2026
MÚSICA

Cantante Marko Silva honra a la Albiceleste con "Vamos, Argentina"

El cantante plasmó en el tema las costumbres argentinas para apoyar a la Albiceleste, así como también dedicó unas palabras a Lionel Messi

El cantante argentino Marko Silva presenta Vamos, Argentina.&nbsp;

El cantante argentino Marko Silva presenta "Vamos, Argentina". 

Cortesía/Prensa Marko Silva
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El cantante urbano Marko Silva honró la participación de la selección de Argentina en la Copa del Mundo 2026 con Vamos, Argentina, un tema con el que no solo aupaba al equipo a consagrarse con la cuarta estrella, también expuso la importancia de la disciplina deportiva en la idiosincrasia de su pueblo.

En una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS, el intérprete señaló que la pieza nació durante un encuentro con amigos de la banda.

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"Nació justamente en un asado con con la banda y dijimos: 'Vamos a hacer un tema para para el Mundial', y salió. Y el video también lo hicimos en mi casa comiendo asado".

Al momento de concebir el tema, Marko recuerda que lo importante era plasmar en el tema las costumbres argentinas, como por ejemplo evocar las juntadas entre amigos, un plan fundamental cuando de ver a la Albiceleste se trata.

Igualmente, el artista señala que la intención, además de brindar apoyo con la esperanza de que Argentina se alzara con la cuarta copa, también quería: "dedicar unas palabras a Messi que era su último Mundial. Creo que se lo merece por su comportamiento, la manera que que tuvo él, su entrega, su dedicación hacia el fútbol. Ameritaba que se le haga un reconocimiento".

En este sentido, recordó que la pasión por el fútbol hizo que la canción naciera fácil.

Para Marko, el balompié en Argentina une a familias y amigos, sin importar el contexto político o social. "Se juntan, hacen comidas para mirar el partido, hacen previas y un día antes ya están festejando como si hubiesen ganado. Se vive algo muy lindo".

Desafíos

Sobre los desafíos que la pieza pudo generar, Marko sostiene que fusionar el urbano con el cuarteto fue algo distinto. "Me gustó más como ese género me quedaba bien, y la verdad que tu dio mucho mucha repercusión".

En este sentido, explica que con el cuarteto se siente más cómodo para realizar esta composición porque: "tengo la banda que me acompaña, es un ritmo más de mi tierra y el urbano es como algo más solista, más solo y no me identifico tanto".

Aunque su desarrollo artístico se ha basado en el urbano, Marko no descarta seguir avanzando en la música incorporando los sonidos de su tierra como la cumbia villera. "Música alegre, música tropical".

Para Silva, este tipo de oportunidades le permite ser parte de la historia de la internacionalización de los géneros de Argentina. "Estaría lindo que lo que hacemos nosotros se escuche en otros lados, estaría muy bueno que se escuche en otros países".

"Nosotros hacemos las canciones, ponemos lo mejor y después bueno, no nos queda otra que subirlo a YouTube, a TikTok otras redes sociales para que se expanda. Otra manera no tengo. Ya después el trabajo lo hace el tema y a dónde llegue el tema. También venir a promocionar el tema a otros países. Que la gente lo acepte es nuestro medio principal".

No obstante, la receptividad del público ha sido positivo.

"Por ejemplo, en YouTube puedes apuntar a dónde querés que se escuche tu música y nos dio mucha llegada. Y hoy en día las redes sociales es la lo más directo que tenemos. Estoy muy agradecido con la gente. Gracias a las redes pudimos hacer que se escuche en varios lados".

"La gente siempre nos da una mano. Se forma una comunidad linda y yo creo que esa gente también lo ha publicado y la verdad que me pone muy contento porque es algo que hicimos en casa para joder, como decimos allá. La verdad que tuvo una muy buena repercusión".

Por último, el intérprete agradeció a su comunidad el apoyo que le brindan con cada lanzamiento.

"Muchas gracias por por el apoyo, por siempre estar y por tener esa buena onda con nosotros, siempre mandando mensajitos de de aliento, de fuerza. Eso es lo que a nosotros nos lleva a seguir adelante".

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