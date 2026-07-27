Presentadora de "Today" comparte nuevo video rogando por encontrar a su madre

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.

MIAMI.- La presentadora de Today, Savannah Guthrie, se ha dirigido una vez a los secuestradores de su madre Nancy Guthrie . En un video compartido en redes sociales, la comunicadora ruega porque los captores le hagan saber a ella y su familia dónde hallar a la octogenaria.

“Han pasado meses desde que nos arrebataron a nuestra madre. Nuestra familia está sufriendo muchísimo. Estamos viviendo una pesadilla que no tiene fin. Nuestra situación no ha cambiado”, dice Guthrie en el audiovisual.

Savannah señaló que su familia nunca se cansará de buscarla. Sin embargo, una vez más pidió a quiénes la secuestraron que den alguna señal de dónde ubicar a la mujer de 84 años.

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"Hemos hecho nuestra parte y nunca dejaremos de buscarla. Siempre la extrañaremos y sentiremos ese vacío en nuestros corazones. El mundo puede ser un lugar cruel e implacable, y sé que han intentado hacer las cosas bien. Por eso les pido, les ruego, que hagan lo correcto ahora. Tomen la decisión correcta. Ayúdennos a encontrarla, díganos dónde buscarla. Creo firmemente que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Ayúdennos a poner fin a esta situación por el bien de todos".

Por último, la presentadora insistió en que nunca es tarde para hacer lo correcto.

"No importa dónde hayamos estado ni lo que hayamos hecho, creo que siempre hay un camino de regreso a casa. Por favor, tomen la decisión correcta".

Secuestro

Nancy Guthrie fue secuestrada el 1 de febrero en su casa en de Tucson, Arizona.

Aunque las autoridades han estado investigando el hecho desde el primer reporte de su desaparición, no se ha identificado a ningún sospechoso.

Días después del secuestro, fueron difundidas fotografías de una cámara de seguridad de la propiedad. En las imágenes se puede apreciar a un hombre con un pasamontañas tratando de tapar la cámara.

También se han hecho públicas varias notas de rescate. No obstante, ninguna ha logrado ser verificada.