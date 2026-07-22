miércoles 22  de  julio 2026
POLÉMICA

Testigo asegura que cuerpo hallado en auto del cantante D4vd era irreconocible

Burke ha negado un cargo de asesinato, uno de abuso sexual continuado de un menor de 14 años y otro de mutilación ilegal de restos humanos

El cantante estadounidense D4vd compareció ante el Tribunal Penal Central Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles el 20 de abril de 2026

El cantante estadounidense D4vd compareció ante el Tribunal Penal Central Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles el 20 de abril de 2026

AFP

LOS ÁNGELES.- El cuerpo de una adolescente encontrado en el maletero del carro del cantante D4vd era "irreconocible" por su estado de descomposición, testificó un detective en una corte de Los Ángeles el martes.

D4vd, de 21 años y cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrenta varios cargos, incluido homicidio, por la escabrosa muerte de Celeste Rivas Hernández.

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Su cuerpo fue hallado en el Tesla de Burke en septiembre pasado, a días de cumplir 15 años.

El detective de la Policía de Los Ángeles Joshua Byers dijo, durante el primer día de la audiencia preliminar, que cuando abrieron el maletero reconocieron el "muy distintivo olor" a cadáver.

Fotos de los restos desmembrados de la niña fueron expuestas en la corte.

"Había bastante descomposición, hasta el punto de que el desprendimiento de la piel (...) lo volvió irreconocible", dijo Byers.

Burke, que asistió a la audiencia vestido con un enterizo carcelario naranja, no reaccionó cuando se mostraron las imágenes.

La víctima

Los fiscales dijeron que el cantante conoció a la niña cuando ella tenía apenas 11 años y que empezó una relación sexual con ella cuando tenía 13 años.

"Me dijo que tenía 18. Todos dicen que tenía 13", se escuchó a Burke decirle a las autoridades en un video de la cámara corporal de los agentes reproducido durante la audiencia.

La madre de la víctima reportó su desaparición en 2024.

Según la acusación, Burke la asesinó después de que lo amenazara con hacer pública su duradera e ilegal relación.

Burke ha negado un cargo de asesinato, uno de abuso sexual continuado de un menor de 14 años y otro de mutilación ilegal de restos humanos.

De ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte.

FUENTE: AFP

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