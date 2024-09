Cantante cubana Yeisy Rojas conquista primera nominación al Latin Grammy

"Todavía siento mariposas en mi estómago, como cuando uno se enamora por primera vez. Al mirar hacia atrás, recuerdo con tanto cariño cada granito que se fue añadiendo: las canciones, cada reto o desafío, cada momento en el estudio, cada centavo que usamos, tanto corazón y cariño que le pusimos a este álbum para que un día nos erizara la piel y nos volara la imaginación escuchándolo. Quería tanto que este álbum me hiciera llorar y me diera una emoción", expresó Yeisy Rojas en redes sociales tras conocer su nominación por parte de la Academia Latina de la Grabación.

"Que alegría que hoy esté entre los nominados junto a músicos tan increíbles. Esto es un sueño tan hermoso, que puedo decir que me enamoré de todo este proceso y el camino. Gracias a toda la gente linda que ha colaborado y añadido su granito. Mucho amor para todo", agregó, la cubana, quien compite en dicha categoría con José Alberto “El Canario”, por Rodando por el mundo; Luis Fernando Borjas, por Tengo algo que decirte; Alex Cuba, por Voces de mi familia; y Yelsy Heredia, por Los mismos negros.

Además de un sueño hecho realidad, A mis ancestros también es un homenaje que Yeisy Rojas rinde a sus sonidos del pasado. Ante esta producción discográfica, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la intérprete, quien actualmente reside en Noruega, donde cursó una licenciatura y máster en interpretación de músicas rítmicas y música universal en el conservatorio de música de la Universidad de Agder.

-¿Quiénes son tus ancestros?

Bueno esta idea de A mis ancestros parte de mi llegada a Noruega desde el 2016, cuando comencé a estudiar jazz en la Universidad de la Ciudad de Kristiansand, en Noruega.

Debido a que me sentía sola y extrañaba mi cultura, comencé a escuchar música de mi país y descubrí cuán rica era su historia y sus raíces, la gran descendencia e influencia africana que había en la música cubana; de ahí nació la idea de crear A mis Ancestros y rendir un homenaje a ellos.

-¿Qué representa este proyecto en el comienzo de tu carrera musical?

Yo no siento que este sea realmente el inicio de mi carrera. Desde los 7 años, cuando comencé a estudiar violín clásico en la Escuela Nacional de Arte, en La Habana, ya tenía presentaciones en lugares como el Amadeo Roldán y el Teatro Nacional; también cantaba y tocaba violín en mi escuela primaria y en cumpleaños. Así que desde niña me gustaba hacer shows y poner a la gente a bailar y cantar conmigo.

Después de graduarme con 18 años, empecé a trabajar como violinista en el Gran Teatro de La Habana y pianista en el Ballet Nacional de Cuba. Al mismo tiempo tenía un cuarteto de jazz y hacíamos pequeños conciertos.

Siento que he llevado toda una vida con este proyecto (de la música), pero sin dudas todo comenzó a organizarse más desde que me mudé a Noruega y me tocó ser mi propia productora y mánager.

-Con respecto al videoclip del tema promocional del álbum, grabado en Oslo, ¿cómo fue esta experiencia fuera de tu país?

En 2016 me mudé a Noruega para estudiar jazz en el conservatorio. Luego de cinco años de estudio de bachillerato y máster, comencé a presentarme en festivales de jazz. Tras ello, grabé este álbum en Madrid en el 2022; luego, vino la idea de realizar el videoclip de A mis Ancestros, pero quería que este audiovisual contara mi historia desde que llegué acá (a Noruega), donde me reencontré con mis raíces.

-En cuanto a la producción del audiovisual, ¿cuánto tiempo se tomó la grabación y cuáles fueron los espacios que se utilizaron para ello?

Grabamos en ocho horas. El video lo hicimos en el Gamle Logen, la casa de cultura más antigua de Oslo.

-¿Qué reto supuso grabar este proyecto en Europa?

Ninguno, todo fue muy fácil y divertido.

-En este mes se celebra la Herencia Hispana en Estados Unidos, ¿cuál es tu mensaje a la comunidad latina que ha migrado por un mejor futuro o en busca de sus sueños?

Intégrate a la nueva sociedad y aprovecha las oportunidades que te brinda, pero nunca olvides quién eres tú y de dónde vienes.

-¿Cuáles son los próximos proyectos?

La grabación de mi segundo álbum.

Más sobre Yeisy Rojas

Mezclando el jazz con ritmos tradicionales cubanos e influencias clásicas, la joven cubana ha ido cautivando al público progresivamente. Además del reconocimiento que le hizo la revista Rolling Stone, Billboard la incluyó en la sección On The Radar.

A su experiencia en Noruega se suman otras: en octubre de 2021, su primer sencillo, Más Más, fue lanzado en un concierto que ofreció en el Festival Internacional de Música de Bergen; su segundo tema, Camino de Elegua, se estrenó en febrero de 2022, en el Festival Serendip, en Oslo. Cabe destacar que estas producciones se grabaron en La Habana con los músicos Rolando Luna, Yissy García, David Faya y Adel Gonzales.

El 30 de abril de 2022, Rojas fue una de las invitadas en el Victoria National Jazz Stage con motivo del Día Internacional del Jazz, establecido por la Unesco en 2011. En el evento, compartió tarima con los músicos y ganadores del Grammy, Gastón Joya, en el bajo, y Rodney Barreto, en la batería.

En junio de 2023, el tema Mamá Inés fue seleccionado por la revista Billboard como una de las nueve mejores nuevas canciones del mes en la columna On The Radar.

“Nunca habría valorado mi propia raza, la historia y cultura de mi país si no me hubiera ido, y -aunque es triste decirlo-, ha sido mi experiencia", declaró Yeisy Rojas.