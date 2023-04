Cantante Gitana: "Estoy enamorada del público de Miami"

Embed

¿Qué expectativas tienes ante el lanzamiento oficial de Emigrante en Miami?

Estoy súper feliz con este lanzamiento, de hecho, este ha sido uno de los proyectos que más trabajo me ha dado porque me he involucrado de lleno con el videoclip y en la elaboración del tema. Todo ha tenido como un trasfondo bastante complejo, pero a su vez me ha permitido enamorarme del proceso.

Pese a que es un trap, mi intensión es poder tocar los corazones porque es un tema que toca fibra, que es emocional y estoy segura que les va a encantar.

¿El tema está dedicado exclusivamente a los venezolanos?

Emigrante yo lo quise hacer bien genérico, en el sentido que quería poder tocar las fibras a nivel general porque emigrantes no solo somos los venezolanos. De hecho, una de las cosas que más me gusta de este tema, es que cada una de las estrofas te hablan de lo difícil que es ser emigrante, pero desde diferentes puntos de vista.

Eso quiere decir, que la canción aborda a quienes cruzaron por frontera -sea de la nacionalidad que sea-, el que también vive la depresión, la soledad, la impotencia... a mí, por ejemplo, no me tocó cruzar la frontera, pero está ese sentir de estar sola, aparte el hecho de desarraigo.

La canción busca, más bien, tocar lo difícil que es desapegarte de tu cultura, adaptarte a algo nuevo, que quizás no lo hayas planificado.

¿Cuánto tiempo te llevó grabar la producción y cómo fue la experiencia de trabajar en Miami?

Aunque yo compongo muy rápido y cuando tengo una idea en mi cabeza la plasmo... con Emigrante me pasó completamente diferente porque yo tardé casi un mes para componerla. Lloraba mucho, se me iban las ideas, necesitaba calmarme, tomarme un café, tomarme unos días, respirar y luego volver porque -como te digo- fue un tema que me costó bastante. Incluso, veía documentales para que cada estrofa pudiera identificar diferentes tipologías de emigrantes.

Luego, cuando me tocó hacer el videoclip, fueron tres días de grabaciones porque cambiamos de locaciones. Aparte, el audiovisual se hizo bajo mi dirección: yo armé toda la estructura de cómo quería que fuese el video para que pudiera dar como resultado una realidad.

Yo quería que el video estuviera bien arraigado a la letra y para eso hice muchas entrevistas -sobre todo las personas que cruzaron por frontera- para que todos los detalles tuvieran una razón de ser.

Compositora, cantante, bailarina, animadora, modelo curvy y actriz. Entre todas estas disciplinas, ¿con cuál te identificas más?

Mi razón de ser, de respirar es cantar. No sé hacer otra cosa que no sea eso.

Para mí es la música porque realmente lo que más me gusta es que me permite incluir todas (las disciplinas). Cuando tú estas cantando tienes que interpretar el personaje; si estás cantando algo de dolor tienes que hacer que la gente sienta.

Obviamente, tienes que bailar porque el que no canta, baila aunque sea los ojos (risas). También debes aprender a animar porque tienes que tratar con el público, interactuar con ellos, hacer que la gente se sienta agradable y que disfrute tu presencia en el escenario.

La música también me abrió las puertas hacia el modelaje como modelo curvy.

Y al final me ha permitido integrar todas las disciplinas. Además, como dije, me abrió las puertas hacia otras destrezas -que tampoco sabía que tenía- y creo que en el proceso eso es lo bonito: identificar para qué soy o no buena.

¿Cómo defines el público de Miami?

Estoy enamorada del público de Miami porque, fíjate, es bastante variado y me hace sentir muy entusiasmada. Hay culturas tan mixtas. Aparte que, a nivel musical, hay tanta variedad.

Acá, tienes dos opciones: o te pones triste, porque piensas que no hay espacio para ti, o decides armar algo diferente, algo fresco, algo nuevo para atraer al público... y por eso estoy tan feliz con Emigrante; porque como te digo, a pesar de que tiene un ritmo urbano, la letra te va a llevar para otro sitio.

Sin embargo, el público de Miami también es un poco difícil, pero soy de las que apuesta a ganador. Y digo: 'si algo no pasa, vamos a hacer que suceda'.