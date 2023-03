Cantantes de Mali inauguran Afro Roots Fest de Miami Beach

A estos artistas africanos se les unirá el grupo Cortadito, la cantante Aymée Nuviola y la agrupación de percusión brasileña Miamibloco. Mientras que el DJ Le Spam soltará su mezcla musical antes del show y entre los recesos.

“El haber organizado el festival Afro Roots por 25 años ha representado una gran oportunidad para nuestra organización y para mí en lo personal, como músico y como productor”, expresa José Elías, fundador del festival. “Estamos tan contentos de tener a Amadou y Mariam inaugurando su gira por Estados Unidos desde el sur de la Florida. Hace 15 años nuestros amigos de Rhythm Foundation los presentaron aquí y creo que es la primera vez que cantarán en el Bandshell de Miami Beach. Ciertamente será una noche muy especial”, agregó.

Durante 40 años, Amadou y Mariam han sabido combinar de manera inteligente su vida musical y conyugal para convertirse en embajadores de la música de Mali y África alrededor del mundo. El dúo maliense ha colaborado con artistas de la talla de Damon Albarn, de la banda Blur, Manu Chao, Santigold, TV On The Radio y The Yeah Yeah Yeahs. La pareja ha tocado en grandes festivales del mundo desde Coachella hasta Glastonbury y han alternado con conocidas bandas como Coldplay y The Scissor Sisters. Su último disco se llama La confusión, grabado en 2017, el cual promocionan actualmente debido a la pandemia del COVID-19.

“Desde que empezó nuestra carrera, siempre quisimos combinar nuestra música con la de otros talentosos artistas”, dijo Amadou.

“Quisimos romper barreras y abrirnos a nuevos estilos musicales para llevar nuestros ritmos a la mayoría de gente alrededor del mundo. Amamos lo que hacemos. Buscamos hacer feliz al público y promover causas humanitarias para compartir mensajes positivos sobre las cosas buenas que hace la gente en cualquier lugar del mundo", añadió Mariam.

Los boletos del Afro Roots Fest de Miami Beach tienen un valor de 41.50 dólares y se pueden adquirir a través de dice.fm.

Este festival cuenta con el apoyo de Florida Department of Cultural Affairs, la ciudad de Miami Beach, el Miami-Dade County Department of Cultural Affairs, the Rhythm Foundation y Urban Resource.

Para más información, el público puede visitar AfroRootsFest.com.

FUENTE: REDACCIÓN