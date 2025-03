Cantante Juley Mejía publica foto íntima de Toni Costa

Mejía compartió una captura de pantalla de lo que parece haber sido una videollamada que mantuvo en algún momento con el español junto con el cajetín donde una persona le escribió: "Yo supe de ti por Tony. (Hubo) cosas que no debió decirme. Por eso te apoyo".

Ante esto, la intérprete respondió: "¿Qué carajos te hice? No creo tus lágrimas. No creo nada de ti. Quizás quiera una disculpa por lo que solo tú y yo sabemos que me hiciste. Esto es personal y es irreversible. Evelyn no leyó nada. Mentiroso. A ella se lo dijiste. Y pasa el tiempo y mi memoria va superbién. Corre…", escribió.

Foto íntima

Juley aseguró que no creyó en las palabras que Costa dijo a la periodista Mandy Fridmann en una entrevista, cuando aseguró que la cantante solo era una amiga. "Nuestra amistad se basaba en una amistad que puede tener cualquier persona con la que tengamos confianza, que seamos amigos, pero no más allá de ese plano, en ningún momento", dijo el español.

En este sentido, Mejía insistió que, pese a saber que él no es una mala persona, actualmente no está segura de conocerlo.

Sin embargo, su molestia no llegó hasta ahí. Más tarde, publicó una foto íntima que parece haberle compartido el propio Costa.

Toni Costa Captura El bailarín español Toni Costa. Captura de pantalla/Instagram/@juley2201

En la imagen parece estar Costa posando de rodillas frente a la cámara del celular. Aunque solo lleva puesto un interior, con la mano derecha el bailarín baja parte de la pieza dejando a la vista un poco de piel, pero ocultando sus genitales.

En la foto, la mujer escribió: "Y mientras más recuerde más intenso se pone esto. Ya no soy diplomática".

Hasta los momentos, el bailarín no ha reaccionado al respecto.