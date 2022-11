Cantante M'Balia, de OV7, se casa con novio transgénero

"Recién casados. No me despiertes todavía, podría vivir feliz para siempre contigo recostado a mi lado", escribió la mexicana al mostrar, según información reseñada en Quien, imágenes de la boda.

"En una de ellas se le ve bailar junto a su ya esposo en la fiesta que se llevó a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde los invitados degustaron de una gran paella", informó la revista.

"El mundo que nos rodea gira, pero nos mantenemos plantados en el nuestro", agregó M'Balia. "Anduvimos corriendo por vestido, por moño y toda la cosa… que si el tocado, en fin. Fueron tres horas antes de salir a esta ciudad para casarme al mediodía del día siguiente y yo no tenía ni zapatos, ni tocado ni abrigo", añadió.

En septiembre, la cantante de 43 años anunció a la prensa su compromiso con su novio transgénero Alex Tinajero.

"Lo que sí emocionada... ya tengo anillo, chicos les dije", expresó emocionada M'Balia, mientras mostraba el anillo a los medios mexicanos.

La intérprete de ascendencia cubana aprovechó la ocasión para contar cómo su novio le pidió matrimonio.

"(Fue) muy emotivo, lo hizo con la gente que más quiero, le costó mucho trabajo porque con el calendario de ensayos nos movieron los horarios -que sí podía, que no podía, que estaba cansada, que no quería salir-, él quería hacer algo como súper espectacular y tuvo que ir como... según se pudo moviendo el plan, moviendo el plan, hasta que se logró. Ya por ahí subiré una canción que se hizo con nuestra historia y la verdad fue muy bonito, me hizo llorar", dijo la también hermana de Kalimba.