Cantante Saraí fusiona los ritmos urbanos con "Get"

"Le dedico esta canción a toda esta nueva generación que quiere disfrutar y olvidar sus penas", agregó la joven artista de madre venezolana y padre estadounidense.

El lanzamiento de Get viene acompañado por un videoclip, que fue grabado en una playa de Key Biscayne en Miami, Florida, con la dirección y edición de Guillermo Figueredo.

En la pieza audiovisual, con una estética tropical y llena de colores vibrantes, Saraí derrochar su sensualidad con actitud de empoderamiento femenino que atraerá la atención de su fanaticada desde Miami.

"La experiencia fue increíble. Aunque aunque soy de padres venezolano y americano, siempre había querido realizar un video en las playas de Miami porque yo nací en esa ciudad", expresó. "La grabación se llevó un día entero de agosto en el que hubo mucho calor, además de viento. Pero así son las cosas en producción", agregó la cantante de temas como Candela Remix, Bésame, De lao a lao, entre otras.

Embed

Y aunque el video de Get se estrenó el pasado 2 de septiembre en YouTube, Saraí continúa con nuevos proyectos musicales: entre una agenda universitaria y empresarial, la intérprete aseguró que trabaja en su segundo álbum y nuevo sencillo.

"Pronto saldrá mi nuevo sencillo Dura, en el que hablo de mi vida como estudiante, artista y empresaria. Actualmente, estudio Producción de Ingeniería y Negocios de la Música en Nueva York", acotó la artista, quien sueña poder realizar un dueto con Natti Natasha, pues considera que la dominicana ha abierto el camino a las mujeres en la industria musical latina, específicamente en el reguetón.

Saraí también se prepara para presentar su gira en 2023 con la que planea llevar su show a Miami y varias ciudades del país y América Latina. "Pronto haré una gira que se me ha complicado por mis horarios en la universidad. Al final del próximo verano espero recorrer Estados Unidos y Latinoamérica", dijo la cantante.

"Conectarme con mis raíces latinas"

La joven cantante confesó que artistas como Michael Jackson, Beyoncé, Aretha Franklin, Daddy Yankee, Natti Natasha y Shakira son su fuente de inspiración, ya que a su juicio cada uno ha aportado algo único a la industria musical y a la sociedad. Sin embargo, Saraí muestra y se siente orgullosa de la cultura venezolana.

"Fui muy pequeña a Venezuela y no recuerdo con detalle el viaje. Hasta ahora no he podido regresar al país, pero cada día llevo mucho de su cultura: mi abuela desde niña me enseñó cómo hacer mis arepitas, empanadas... como mis tequeños, en Navidad cantamos nuestras gaitas. Aunque soy americana, tengo el sabor venezolano muy fuerte", contó.

"Desde niña, escucho diferentes estilos de música. Con mi mamá, escuché salsa y merengue; con mi papá, pop y rock de los 80'; en el colegio estudié jazz. Eso me incentivo a buscar otros géneros. Amo el pop, el rock, pero cuando salí de la enfermedad de Lyme, hice un tratamiento que me llevó a cambiar mi estilo por completo y decidí conectarme con mis raíces latinas. Fue ahí cuando decidí cantar latin-pop y reguetón", recordó la artista nacida en Miami.