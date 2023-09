Cantautor Tiziano Ferro revela que se separa de Victor Allen

MIAMI.- No han sido meses fáciles para Tiziano Ferro. El cantautor italiano confirmó, a través de una publicación en sus redes sociales, que la gira promocional de su libro Felicidad está momentáneamente cancelada debido a que actualmente está lidiando con la separación de su esposo, Victor Allen.

Ferro compartió en su cuenta de Instagram un comunicado, en italiano, español e inglés, en el que revela que desde hace un año Allen y él atraviesan el proceso de separación, pero no fue sino hasta hace poco que se consignaron los documentos para iniciar el proceso de divorcio en Los Ángeles .

Sus hijos como prioridad

Ante esto, el italiano se ha visto en la obligación de permanecer en la ciudad al cuidado de sus hijos Margherita y Andrés.

"Las circunstancias son que no puedo salir de California con mis hijos, ni puedo dejarlos atrás porque están sobre todo bajo mi cuidado", reza el escrito emitido por el artista.

Tiziano Ferro se disculpó con sus fanáticos y alegó que siempre los pone primero ante todo, pero en esta oportunidad debe cumplir con sus responsabilidades como padre, aseverando que cancelar sus compromisos laborales es la única opción que actualmente tiene.

"Ustedes siempre han sido extremadamente importantes para mí, incluso con mis problemas de cuerdas vocales y en contra de las recomendaciones de mi médico, no cancelé la gira del verano pasado. Sin embargo, ahora, el asunto se relaciona con mis hijos y no hay nada más importante para mí que ellos. Decepcionar a mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebés", resaltó el intérprete de Tardes Negras.

El cantautor agradece el apoyo

Por último, el cantante de 43 años le reiteró a sus seguidores la importancia que tienen en su vida y pidió respeto, comprensión y apoyo en este capítulo de su vida.

"Aquí estoy con mi corazón abierto, tal como siempre lo he hecho, esperando su comprensión y apoyo mientras navego a través de este momento tan difícil de mi vida. Los amo y espero verlos pronto".

Ferro y Allen se conocieron en 2016, y en junio 2019 celebraron su unión con una ceremonia en Los Ángeles a la que asistieron 100 invitados. Posteriormente, en julio de ese mismo año, la pareja viajó a Sabaudia, Lacio, Italia, para volver a darse el sí en un encuentro más íntimo.

