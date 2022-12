Cardi B se retira los biopolímeros y habla al respecto

“En agosto me operé y me quité el 95% de mis biopolímeros... Son inyecciones en el culo. Fue un proceso realmente loco. Cuando tenía 20 años, empecé a trabajar en un club de striptease urbano. Y en los clubes de striptease urbano tenías que tener un culo grande. Me sentía insegura. Así que me operé el culo”, recordó la cantante.