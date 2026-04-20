lunes 20  de  abril 2026
POLÉMICA

Padre de Amy Winehouse pierde juicio contra amigas de la cantante

Mitch Winehouse había acusado a la exestilista de su hija, Naomi Parry, y su amiga Catriona Gourlay, de subastar de forma indebida objetos de la cantante

La cantante pop británica Amy Winehouse actúa en el festival de música de Glastonbury, en Pilton, Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el 22 de junio de 2007. &nbsp;

La cantante pop británica Amy Winehouse actúa en el festival de música de Glastonbury, en Pilton, Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el 22 de junio de 2007.

 

AFP/Carl De Souza, archivo

LONDRES.- El padre de Amy Winehouse, que había acusado a dos amigas de su hija de subastar de forma indebida objetos de la cantante, perdió el proceso iniciado contra ellas, anunció este lunes el Tribunal Superior de Londres. De esta venta se recaudaron 1,4 millones de dólares, de los cuales un 30% fueron para la fundación de la cantante.

Mitch Winehouse, padre de la intérprete, fallecida el 23 de julio de 2011, defendía que la suma recaudada le pertenecía y demandó a las dos mujeres, argumentando que no tenían derecho a vender esas cosas.

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La exestilista de la cantante, Naomi Parry, y su amiga Catriona Gourlay vendieron centenares de artículos entre noviembre de 2021 y mayo de 2023.

Entre dichos objetos se encontraban un bolso negro de Armani y vestidos que Winehouse lució en su última gira en junio de 2011 poco antes de su muerte a los 27 años.

Juicio

Según el abogado del demandante, Henry Legge, Mitch y su exesposa recibieron un correo electrónico que indicaba que la venta solo incluía "algunos detalles menores", una descripción que calificó de "sumamente engañosa".

"Es evidente que se aprovecharon de la falta de atención de Mitch Winehouse", había explicado el abogado.

Pero Ted Loveday, abogado de Catriona Gourlay, había replicado que la mayoría habían sido donados a las dos mujeres por la cantante.

La jueza adjunta del Tribunal Superior de Londres, Sarah Clarke, no dio la razón al demandante.

"Ni Parry ni Gourlay ocultaron deliberadamente ninguno de los objetos en disputa", dijo en su sentencia.

"Y aunque me equivocara en esto, el señor Winehouse podría haber descubierto los hechos con una diligencia razonable", añadió.

La jueza señaló además que Amy Winehouse solía regalar ropa a sus amigos porque no quería aparecer en público con la misma prenda más de una vez y tenía "más objetos de los que podría usar, utilizar o almacenar".

Amy Winehouse, conocida por su conmovedora voz, su estilo de pin-up con tatuajes y sus excesos, falleció por intoxicación etílica, tras una carrera meteórica.

FUENTE: AFP

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