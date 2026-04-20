lunes 20  de  abril 2026
OBITUARIO

Muere actor argentino Luis Brandoni a los 86 años

El argentino Luis Brandoni, multifacético actor de teatro, cine y televisión, falleció el domingo a los 86 años

El actor argentino Luis Brandoni.&nbsp;

El actor argentino Luis Brandoni. 

AFP

BUENOS AIRES.- El argentino Luis Brandoni, multifacético actor de teatro, cine y televisión, falleció el domingo a los 86 años y sus restos serán velados con honores desde el mediodía de este lunes en la Legislatura de Buenos Aires.

"Con 'Beto' se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional", expresó en X su productor y amigo Carlos Rottemberg desde su cuenta Multiteatro.

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Brandoni había sufrido un accidente doméstico que le provocó un hematoma en la cabeza y estaba hospitalizado en la capital argentina desde el 11 de abril pasado.

Hasta ese momento protagonizaba la obra de teatro "Quién es quién" junto a otra figura de la escena nacional, Soledad Silveyra.

"Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura", lo despidió Silveyra en X.

En cine trabajó en éxitos como "La tregua" y "La patagonia rebelde" (ambas de 1974), "Esperando la carroza (1985), "Made in Lanús" (1987) y "La odisea de los giles" (2019), ésta última junto al popular actor Ricardo Darín, todos éxitos de taquilla en una extensa filmografía de más de 60 largometrajes.

Brandoni también brilló en teatro con obras inolvidables que estuvieron varias temporadas en cartel, como "Conversaciones con mamá" (2012) y "Parque Lezama" (2013-2016). La reciente versión cinematográfica de esta obra, dirigida por su amigo Juan José Campanella, fue su última película, estrenada en febrero.

En televisión protagonizó innumerables éxitos y uno de sus últimos trabajos fue la miniserie argentina "Nada" en la que trabajó con el estadounidense Robert De Niro, una comedia dramática que estrenó la plataforma Disney+ en 2023.

Su trabajo como actor alternó con un fuerte compromiso político como militante de la Unión Cívica Radical (UCR) ideales que abrazó desde su juventud.

Fue perseguido durante la dictadura militar (1976-1983) y vivió un secuestro en julio de 1976 de varias horas junto a su esposa Marta Bianchi, con quien estuvo casado más de dos décadas y tuvo dos hijas. Ambos se exiliaron en México, pero regresaron a Argentina diez meses después.

Su compromiso político lo llevó a ocupar una banca como diputado nacional por ese partido durante dos períodos consecutivos (1993-2001) y también fue asesor cultural del fallecido expresidente radical Raúl Alfonsín (1983-1989).

"Me hago mucha mala sangre con la política" había declarado en estos últimos años cuando había confesado que ya no quería ningún cargo electivo.

Acérrimo crítico de la expresidenta peronista Cristina Kirchner (2007-2015), también lo era del actual presidente ultralibertal Javier Milei, a quien tildó de "ignorante" por sus críticas a Alfonsín. "Tiene una personalidad que me inquieta", decía sobre Milei.

FUENTE: AFP

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