MÚSICA

Carlos Rivera lanza "Vida..." EP que fusiona amor, memoria y tradición mexicana

El proyecto, que pretende honrar la memoria de quienes se han marchado, llega a las plataformas a tiempo para conmemorar la tradición del Día de Muertos

El cantante mexicano Carlos Rivera lanza su nuevo EP Vida…, una obra que celebra la tradición mexicana del Día de Muertos como un acto de amor y gratitud

Cortesía/Carlos Rivera Prensa/Labulla PR Agrency
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantante mexicano Carlos Rivera lanza su nuevo EP Vida…, una obra que celebra la tradición mexicana del Día de Muertos como un acto de amor y gratitud. Es un proyecto que, más que hablar de la ausencia, pretende honrar la memoria de quienes se han marchado.

"Musicalmente, Vida… fusiona el alma del mariachi y los sonidos tradicionales de México con una estética contemporánea, logrando un sonido que se siente auténtico, moderno y emotivo a la vez. Es México hecho presente, sin nostalgia, con fuerza y elegancia", reza un comunicado difundido junto al proyecto.

Añade que el tema Larga Vida, producido por Antonio Zepeda, es una oda al amor, a la alegría y al espíritu mexicano. Representa el corazón musical del EP: una celebración de lo que permanece vivo.

Embed

“Uno de los más grandes privilegios de mi vida… ha sido poder cantar canciones para honrar y recordar a nuestros seres queridos que ya no están. Siempre que comparto esta tradición por el mundo, digo que en México no celebramos la muerte: celebramos la vida… Porque mientras los recordemos con el corazón, vivirán eternamente” expresó Rivera.

El material incluye seis canciones, cada una con su video musical, disponibles desde el viernes 31 de octubre, a excepción de Cuento de Nunca Acabar, junto a Ana Bárbara, cuyo video se estrenará próximamente.

Sobre el artista

La carrera de Carlos Rivera despegó tras su triunfo en la tercera generación del reality show de talentos La Academia en 2004.

Desde entonces, se ha consolidado como una de las voces más sonadas de la música pop en español, destacándose por su versatilidad vocal, su presencia escénica y su compromiso con la interpretación de géneros tradicionales mexicanos, habiendo protagonizado además montajes teatrales a nivel internacional

