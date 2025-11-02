domingo 2  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Ariana Grande y Cynthia Erivo celebran secuela de "Wicked" con tatuajes a juego

En una publicación de Instagram, Grande escribió que está contando los días para que la continuación de esta mágica historia llegue a la gran pantalla

La cantante estadounidense Ariana Grande y la actriz nigeriano-británica Cynthia Erivo posan a su llegada al estreno en Reino Unido de la película Wicked en el Royal Festival Hall en el centro de Londres el 18 de noviembre de 2024.

La cantante estadounidense Ariana Grande y la actriz nigeriano-británica Cynthia Erivo posan a su llegada al estreno en Reino Unido de la película "Wicked" en el Royal Festival Hall en el centro de Londres el 18 de noviembre de 2024.

AFP/Ben Stansall
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ariana Grande y Cynthia Erivo encontraron la forma perfecta de inmortalizar su amistad. Las estrellas, que se hicieron muy cercanas durante la grabación de Wicked (2024), compartieron en redes sociales su decisión de hacerse un tatuaje en conjunto para celebrar la secuela de la película, Wicked: For Good, próxima a estrenarse.

En una publicación de Instagram compartida entre ambas, Grande escribió que está contando los días para que la continuación de esta mágica historia llegue a la gran pantalla.

Lee además
Una fotografía distribuida por la Presidencia egipcia muestra al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi (centro-izquierda) y a la primera dama Entissar Amer (centro-derecha) posando con funcionarios e invitados durante la ceremonia de inauguración del Gran Museo Egipcio (GEM) en Guiza, en las afueras suroccidentales de la capital, El Cairo, el 1 de noviembre de 2025.
MUSEOS

Mandatarios mundiales asisten a imponente inauguración del Gran Museo Egipcio
El cantante mexicano Carlos Rivera lanza su nuevo EP Vida…, una obra que celebra la tradición mexicana del Día de Muertos como un acto de amor y gratitud video
MÚSICA

Carlos Rivera lanza "Vida..." EP que fusiona amor, memoria y tradición mexicana

El texto acompaña una fotografía de ella y Erivo en el set, seguida por una de sus manos, que revelaba que se habían hecho tatuajes iguales de For Good en las palmas.

Embed

Tanto el elenco como el equipo de Wicked han hablado abiertamente sobre cómo la estrella del pop y la ganadora del premio Tony han desarrollado un vínculo muy estrecho durante el rodaje de la adaptación musical de Broadway.

"Estas dos son las dos voces más importantes del mundo, quizá de nuestra generación. Podrían haberse odiado. Podría haber habido un comportamiento de divas desmedido, pero siempre antepusieron Wicked a sí mismas, y creo que eso es una gran señal de una gran artista: que pudieran sumergirse en Elphaba y Galinda y encontrarse a sí mismas dentro de estos personajes", declaró el director Jon M. Chu.

En un evento de Canva Create en abril, Erivo comentó que cantar con Grande es "realmente emocionante y adictivo”.

“Hay una sinergia maravillosa cuando trabajas con alguien que te entiende, que te mira a los ojos y sabe exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas, sin que tengas que decirlo”, dijo sobre su compañera de reparto.

El 21 de noviembre los fanáticos de Wicked a nivel global podrán disfrutar de la conclusión de esta historia en cines.

Temas
Te puede interesar

Dj Mr. Pauer: "Estoy haciendo algo que está creando un impacto sonoro"

Trasladan a Sean "Diddy" Combs a prisión de baja seguridad en Nueva Jersey

Músico venezolano Eli Cordero muere en accidente de tránsito en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
DICTADURA

El régimen cubano bloquea la ayuda humanitaria en zonas devastadas por el huracán Melissa

Shohei Ohtani (#17), Yoshinobu Yamamoto (#18) y Roki Sasaki (#11), de los Dodgers de Los Ángeles, celebran en el vestuario tras derrotar a los Azulejos de Toronto 5-4 en el séptimo juego y ganar la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 2 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario.
Béisbol

Dodgers ya tienen su dinastía en MLB con Shohei Ohtani y Yamamoto a la cabeza

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sostuvo que la extradición de nueve nacionales vinculados con el narcotráfico a Estados Unidos envía el mensaje de que no tendrán refugio
DELITOS

Colombia extradita a EEUU a nueve nacionales acusados por narcotráfico y concierto para delinquir

El abogado español Luis Portero apela por la aprobación de las peticiones.
CRITERIO LEGAL

¿Qué hay con la nacionalidad española y descendientes de sefardíes?

Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025, muestra un cráter tras los ataques de EEUU a la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán.
CONFLICTO

Irán confirma que uranio enriquecido está bajo escombros de instalaciones bombardeadas por EEUU en junio

Te puede interesar

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FLORIDA

Alcaldesa de Hialeah multada por reformar su casa sin permiso legal

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Sede del ayuntamiento de Miami Beach, uno de los precintos habilitados para votación anticipada
ELECCIONES

Miami Beach: Candidatos y principales temas de la elección municipal 2025

El abogado español Luis Portero apela por la aprobación de las peticiones.
CRITERIO LEGAL

¿Qué hay con la nacionalidad española y descendientes de sefardíes?

Vista exterior del City Hall de la ciudad de Homestead.
ELECCIONES

Homestead se define por varios referendos en la boleta

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el abogado Tomás Arias presentaron una denuncia contra Diosdado Cabello ante el Ministerio de Interior de España
POLÍTICA

Antonio Ledezma destaca avance de denuncias del exilio venezolano sobre "agresiones" del régimen