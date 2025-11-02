Ariana Grande y Cynthia Erivo celebran secuela de "Wicked" con tatuajes a juego

La cantante estadounidense Ariana Grande y la actriz nigeriano-británica Cynthia Erivo posan a su llegada al estreno en Reino Unido de la película "Wicked" en el Royal Festival Hall en el centro de Londres el 18 de noviembre de 2024.

MIAMI.- Ariana Grande y Cynthia Erivo encontraron la forma perfecta de inmortalizar su amistad. Las estrellas, que se hicieron muy cercanas durante la grabación de Wicked (2024), compartieron en redes sociales su decisión de hacerse un tatuaje en conjunto para celebrar la secuela de la película , Wicked: For Good, próxima a estrenarse.

En una publicación de Instagram compartida entre ambas, Grande escribió que está contando los días para que la continuación de esta mágica historia llegue a la gran pantalla.

El texto acompaña una fotografía de ella y Erivo en el set, seguida por una de sus manos, que revelaba que se habían hecho tatuajes iguales de For Good en las palmas.

Tanto el elenco como el equipo de Wicked han hablado abiertamente sobre cómo la estrella del pop y la ganadora del premio Tony han desarrollado un vínculo muy estrecho durante el rodaje de la adaptación musical de Broadway.

"Estas dos son las dos voces más importantes del mundo, quizá de nuestra generación. Podrían haberse odiado. Podría haber habido un comportamiento de divas desmedido, pero siempre antepusieron Wicked a sí mismas, y creo que eso es una gran señal de una gran artista: que pudieran sumergirse en Elphaba y Galinda y encontrarse a sí mismas dentro de estos personajes", declaró el director Jon M. Chu.

En un evento de Canva Create en abril, Erivo comentó que cantar con Grande es "realmente emocionante y adictivo”.

“Hay una sinergia maravillosa cuando trabajas con alguien que te entiende, que te mira a los ojos y sabe exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas, sin que tengas que decirlo”, dijo sobre su compañera de reparto.

El 21 de noviembre los fanáticos de Wicked a nivel global podrán disfrutar de la conclusión de esta historia en cines.