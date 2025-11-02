Monika Soler dedica a Miami una noche de música y amor.

MIAMI.- La voz de Monika Soler llega a los espacios del Westchester Cultural ArtsCenter, donde la cantautora colombiana se reunirá con su público el 6 de noviembre, en una velada en la que compartirá algunas de sus canciones y versiones de los éxitos de otros artistas.

La idea del espectáculo no es nueva. Nació durante una gira que realizó en México en 2018, donde recorrió varias ciudades y quedó prendada de la energía que el público azteca le ofrecía.

En ese momento, ella y su equipo tuvieron una revelación: “Nos dimos cuenta de que había una serie de escenarios y público al que le encantaría escuchar ciertas canciones mías y unas versiones hechas, y que se necesitaban recintos bonitos donde la gente fuera a ver al artista”.

Miami se convirtió en un epicentro para conectar con un nuevo público, deleitándolos con los sonidos que la caracterizan: una fusión de géneros como el rock, el pop, con los ritmos tropicales de su natal Colombia, como la cumbia y otros latinoamericanos.

“Encontramos en Miami un sitio especial, un teatro muy bonito, ya habíamos hecho otro show en mayo y nos fue muy bien. Pero tuvimos que esperar un tiempo para volver a hacer otro por cuestiones personales laborales”, recordó Monika Soler en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El concierto ha sido un trabajo de cuatro meses en los que Monika y sus músicos se han concentrado en preparar una noche inolvidable.

“Han sido bastantes ensayos porque estamos apostándole a lo que pocos artistas hoy apuestan en vivo: 100% música en vivo. No va a haber ningún sample, nada pregrabado. 100% música instrumental que es un desafío porque tienes que tener un grupo de músicos profesionales que capten la idea de lo que es Monika Soler. Entonces sí ha habido bastantes ensayos y también se han adaptado las versiones porque no son covers. Añadimos espacios musicales más grandes, un ritmo diferente”.

Los seguidores de la colombiana no solo deben esperar sus clásicas canciones, también podrán disfrutar de piezas que no habían sido tocadas antes en vivo así como nuevas versiones de los éxitos que usualmente comparte en sus espectáculos.

“Es similar en algunas partes del show, pero tiene algunas variaciones de temas míos nuevos que no he hecho en vivo. Soy cantautora y lo hago en producción con gente en Bogotá, en Miami, y hacemos versiones muy interesantes. El público también puede seguir esperando de mí recordar canciones de los 80’s y 90’s que fueron muy famosas. Yo hago mis propias versiones de cumbia pop. Pueden esperar una entrega total del corazón”.

“Para mí la música es una energía que conecta muchas cosas: la mente, el cuerpo y el alma. Para mí que la gente se conecte con mi música, con las letras que canto y que pasen una noche inolvidable. Busco conectar con la gente”, agregó.

Evolución profesional

En retrospectiva, Monika sostiene que la evolución de su identidad artística ha sido amplia. Recuerda sus inicios como una joven envuelta en la energía disruptiva del rock and roll y cómo en la orquesta de la universidad empatizó más con los ritmos tropicales.

Posteriormente, artistas como Carlos Vives y las fusiones que hacía con el rock y los sonidos locales de Colombia la conquistaron, abriéndole los ojos a una manera de unir sus pasiones.

Sin embargo, salir de un grupo para perseguir sus sueños no fue tarea fácil.

“Fue un desafío, no solo a nivel profesional sino personal. Es creer en ti y querer transmitirle a la gente lo que llevas en el corazón de una manera auténtica, que quizá es lo más difícil: que la gente te escuche y diga ‘Ey Monika Soler’”.

“En cuanto a sonido sí hemos evolucionado muchísimo. Tengo músicos y productores muy buenos que me han ayudado a evolucionar y lo más importante para mí ha sido aprender a abrir el corazón y la mente. Aprender que no te la sabes todavía, que vas a aprender de muchas otras personas. Creo que aceptar eso ha sido la evolución más grande”.

Monika se describe como una amante de las buenas voces, por lo que Alicia Keys, Cristina Aguilera, Toto Lamonposina, Celia Cruz, Gloria Estefan y Naty Peluso destacan como algunas de las artistas que han influenciado su estilo.

En su repertorio, todas las canciones que ha realizado tienen un lugar especial; pero Como ola en el mar, hecha en compañía del maestro Rodolfo Castillo, y escrita para alguien especial, la considera: “un bolero muy sentido”.

Próximos pasos

Igualmente, anunció que próximamente lanzará una nueva pieza titulada No es casualidad. “Es una versión que tiene mucho de la cumbia que a mí me gustaría hacer en adelante, la escribí con el corazón, tiene una instrumentación fantástica y una producción muy profesional”.

Y aunque diciembre se aproxima y se tomará un tiempo para dedicarlo a la familia, Monika ya sabe que en 2026 retomará algunas actividades pendientes en su agenda: la producción de un show para San Valentín y no descarta la idea de hacer una gira por México. “Me han dado una satisfacción muy importante, es un público muy agradecido”

En medio del gran espacio que ha ganado la música en español en los últimos años, Monika les recuerda a los artistas emergentes la importancia de siempre ser auténticos y no competir con nadie, solo compartir lo que hacen con el corazón.

“No estás compitiendo con nadie. Debes compartir lo que amas y es la única forma de conectar. A pesar de que la tecnología está avanzando tanto, siempre respeten el arte como lo que es: arte, y para eso se necesita conectar con las personas en vivo y en directo. La tecnología es hermosa pero debe ser un complemento de nuestro talento y no un reemplazo. No compitas con nadie, ofrece lo mejor que tengas”.