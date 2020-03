Carta abierta de Danai Gurira a los fans de "The Walking Dead"

"Estoy muy agradecida por la amabilidad, belleza y generosidad que he recibido en los últimos días. He cambiado y crecido viviendo en este papel, que ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida. El sorprendente fandom de "The Walking Dead" que apoyó a los personajes que creamos y el mundo que nos esforzamos por dar vida son los que hicieron posible este increíble viaje. Recibir tanto amor significa todo para mí", compartió.

Embed

La intérprete también dio las gracias. "Al increíble elenco y equipo con el que tuve el placer y el honor de trabajar para contar esta historia". "Todos, desde Andy Lincoln hasta los últimos fans fieles, somos la familia TWD", agregó, recordando a su compañero.

En el último capítulo, Michonne encuentra las botas de cowboy de Rick en un bote, junto con un mensaje en un teléfono móvil. Acompañando a la emotiva carta la actriz colgó una foto sosteniendo las botas.

A pesar de este mensaje, todo apunta a que Gurira no dirá adiós definitivamente a la franquicia. "Con Michonne apareciendo en "The Walking Dead" por última vez en el episodio 10x13, está claro que se espera que Danai Gurira esté en la trilogía de películas que mostrará a Andrew Lincoln retomar su papel de Rick Grimes", explicó el director de contenido Scott Gimple en Talking Dead.

La trilogía cinematográfica por el momento no tiene fecha de estreno.

Por su parte, "Fear The Walking Dead" lanzará su sexta temporada este año, aunque tampoco tiene fecha fijada. El segundo spin-off de la serie, titulado "World Beyond", también estará disponible a finales de 2020.