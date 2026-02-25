miércoles 25  de  febrero 2026
POLÉMICA

Cazzu reacciona a mención de Nodal en nuevo tema de Rauw Alejandro

El tema del puertorriqueño junto a Tainy y Jhayco, Rosita, ha creado una avalancha de reacciones en las redes sociales

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.&nbsp;

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 

AFP/José R. Wood/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La música urbana se encuentra en medio de un torbellino tras el estreno de Rosita, una colaboración entre Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco. Luego de que se viralizara una polémica línea del tema que hace alusión a la vida personal de Christian Nodal, Cazzu, expareja del mexicano, reaccionó a la canción.

La controversia tiene su origen en una línea interpretada por Rauw Alejandro que reza: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal".

Esta referencia alude directamente a la rapidez con la que el cantante mexicano contrajo matrimonio con Ángela Aguilar poco después de terminar su relación con Cazzu, quien había dado a luz a la hija de ambos semanas antes.

Ante las críticas e indignación en redes sociales, Rauw Alejandro publicó un tweet intentando desestimar la polémica.

"Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentran su camino y trascienden con el tiempo", escribió en X.

Sin embargo, sus palabras no calmaron los ánimos. Cazzu, conocida como La Jefa, reaccionó inicialmente dejando de seguir a los involucrados en Instagram y lanzando un mensaje corto en X: "El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía".

Poco después, la argentina decidió profundizar en su sentir a través de una carta en su canal de Substack.

Carta de Cazzu

En una publicación titulada Tiradera, compartida el 24 de febrero de 2026, Cazzu arremetió contra lo que llamó "la legendaria camaradería entre varones".

En su escrito, cuestionó la hipocresía de sus colegas y la falta de sensibilidad al utilizar situaciones dolorosas ajenas como material de entretenimiento.

Una de las citas más destacadas de su publicación expresa: "Pensemos juntos lo que me arde. ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Un hombre con alma enamorada no es el problema; el problema real se llama Crónica de un abandono".

Cazzu también se refirió de manera directa a la mención de su hija en las narrativas mediáticas que surgen de estas canciones.

"Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios", escribió la artista.

Respuesta de Christian Nodal

Nodal no se quedó al margen y reaccionó con dureza a los reclamos de su expareja, defendiendo la libertad creativa de la canción y marcando distancia de los discursos de Cazzu.

A través de su canal de difusión en WhatsApp, el cantante mexicano minimizó la situación comentando: "Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, 'como Christian Nodal.' No es un ataque, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres y referencias todo el tiempo".

Nodal también lanzó una fuerte crítica al uso de la maternidad en la discusión pública, señalando que su hija no debe ser utilizada como "argumento, símbolo ni bandera".

El cantante cerró su intervención sugiriendo que, si existía algún malestar por la amistad previa, debería haberse resuelto por vía privada: "Hablando se entiende la gente. Si algo dolió por amistad, para eso existe la conversación directa. Lo demás es espectáculo".

