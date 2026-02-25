miércoles 25  de  febrero 2026
CELEBRIDADES

Kendall Jenner protagoniza campaña de Adidas Originals

La supermodelo debutó con adidas por primera vez en 2017 y se mantuvo activa con la marca durante siete años

Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de LOréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de L'Oréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Vía Amy Sussman/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La modelo y empresaria Kendall Jenner vuelve a ser el rostro de Adidas Originals. La casa de moda deportiva fue la encargada de hacer el anuncio al compartir en redes sociales un adelanto de la campaña que protagoniza la integrante del clan Kardashian Jenner.

El martes 24 de febrero, Adidas Originals compartió en Instagram una misteriosa fotografía en blanco y negro. La imagen solo permite ver la mirada de la modelo. Se trató de una especie de campaña de intriga, aunque muchos pudieron reconocer a la influencer de 30 años.

Este miércoles, la marca compartió nuevas fotografías de Jenner luciendo una chaqueta de la marca. Posteriormente, también se publicó un breve video en el que se puede ver a Kendall caminando por un pasillo tarareando y esquivando la mirada, hasta que sus ojos encuentran la cámara y aparece el mensaje: "Superstar".

De esta manera, Kendall regresa nuevamente como embajadora de la marca.

La supermodelo debutó con Adidas en 2017 y se mantuvo activa con la plataforma durante siete años.

