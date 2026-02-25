Príncipe Harry y Meghan Markle visitan campo de refugiados durante estancia en Jordania

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

MIAMI.- Como parte de su primer día en Jordania, tras el anuncio de su viaje sorpresa humanitario, el príncipe Harry y Meghan Markle han visitado al campo de refugiados más grande del mundo en Za'atari, un espacio en el que habitan sirios desplazados.

En el lugar se reunieron con funcionarios de Questscope, una organización que promueve servicios y ayuda para la salud mental, la rehabilitación física y el apoyo comunitario para las personas afectadas por la guerra, el desplazamiento y las enfermedades graves.

Detalles del viaje

Según informa la revista People, el viaje se realiza en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, no en nombre del gobierno del Reino Unido. No obstante, aunque los duques de Sussex anunciaron su misión de forma sorpresiva un día antes, la familia real fue informada de sus planes.

"La mayor parte de la visita se llevará a cabo en la ciudad capital de Ammán, donde la pareja se unirá al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, para dos días de compromisos centrados en la respuesta sanitaria humanitaria, la salud mental y el apoyo a las comunidades vulnerables afectadas por conflictos y desplazamientos", reseñó la revista.

El segundo hijo de Dianay el rey Carlos III, Meghan y el Dr. Tedros, se reencuentran nuevamente, luego de colaborar en 2021 en una petición a los líderes de la Cumbre del G20 para que ampliaran el acceso a las vacunas en los países de bajos ingresos. Ese mismo año, también copatrocinaron un evento en la Asamblea General de la ONU para promover la equidad en la vacunación.