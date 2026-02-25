miércoles 25  de  febrero 2026
REALEZA

Príncipe Harry y Meghan Markle visitan campo de refugiados durante estancia en Jordania

El viaje de los duques de Sussex se realiza en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, no en nombre del gobierno del Reino Unido

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Como parte de su primer día en Jordania, tras el anuncio de su viaje sorpresa humanitario, el príncipe Harry y Meghan Markle han visitado al campo de refugiados más grande del mundo en Za'atari, un espacio en el que habitan sirios desplazados.

En el lugar se reunieron con funcionarios de Questscope, una organización que promueve servicios y ayuda para la salud mental, la rehabilitación física y el apoyo comunitario para las personas afectadas por la guerra, el desplazamiento y las enfermedades graves.

Lee además
Recordamos con profunda tristeza a los 52 inocentes asesinados en estos actos de maldad insensata, y el dolor persistente de sus seres queridos, declaró Carlos III
REALEZA

Los momentos que han sacudido el reinado de Carlos III
Cartel de The Rocket Man Show, homenaje a Elton John
ESCENAA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Detalles del viaje

Según informa la revista People, el viaje se realiza en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, no en nombre del gobierno del Reino Unido. No obstante, aunque los duques de Sussex anunciaron su misión de forma sorpresiva un día antes, la familia real fue informada de sus planes.

"La mayor parte de la visita se llevará a cabo en la ciudad capital de Ammán, donde la pareja se unirá al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud, para dos días de compromisos centrados en la respuesta sanitaria humanitaria, la salud mental y el apoyo a las comunidades vulnerables afectadas por conflictos y desplazamientos", reseñó la revista.

El segundo hijo de Dianay el rey Carlos III, Meghan y el Dr. Tedros, se reencuentran nuevamente, luego de colaborar en 2021 en una petición a los líderes de la Cumbre del G20 para que ampliaran el acceso a las vacunas en los países de bajos ingresos. Ese mismo año, también copatrocinaron un evento en la Asamblea General de la ONU para promover la equidad en la vacunación.

Temas
Te puede interesar

Alemania convoca a responsables de la Berlinale por controversia sobre Israel

Cazzu reacciona a mención de Nodal en nuevo tema de Rauw Alejandro

Kendall Jenner protagoniza campaña de Adidas Originals

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

Cubanos con I220 A tienen una esperanza tras fallo judicial

El presidente Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en Washington, EEUU, en 2018. video
EEUU

Curiosidades del Discurso del Estado de la Unión: El más breve, el más largo y el misterio del "ausente"

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto montaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.
CASA BLANCA

Trump habla con Sheinbaum tras eliminación de poderoso narco en México

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
INVESTIGACIÓN

Epstein tenía un lujoso apartamento en París decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas