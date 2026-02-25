El responsable del Palacio de Versalles asume la dirección del Louvre

PARÍS.- El presidente del complejo monumental de Versalles fue nombrado este miércoles al frente del museo del Louvre de París, tras la dimisión de Laurence des Cars cuatro meses después del espectacular robo de varias joyas.

El museo más visitado del mundo estaba en el ojo del huracán desde la sustracción en octubre de una serie de alhajas de la Corona del siglo XIX valoradas en más de 100 millones de dólares.

Aunque en un primer momento se rechazó la renuncia de Des Cars, el presidente francés, Emmanuel Macron, acabó por aceptarla el martes para dar "calma" y un "nuevo impulso fuerte" a la pinacoteca, indicó su oficina.

El hasta ahora responsable del Palacio de Versalles, Christophe Leribault, de 62 años, liderará esta nueva etapa al frente del Louvre, anunció la vocera del gobierno, Maud Bregeon, tras su nombramiento.

Tendrá la misión de "dar seguridad" y "modernizar" el museo, así como de llevar a cabo su ambicioso plan de renovación bautizado Louvre-Nuevo Renacimiento, precisó.

El martes, Des Cars presentó su dimisión a Macron. La funcionaria dijo al diario Le Figaro que "ya no se daban las condiciones para avanzar".

El Louvre se encuentra sumido en la polémica desde el 19 de octubre, cuando se produjo el sonado robo de las joyas, así como por problemas estructurales, huelgas de personal y casos de fraude en los boletos de entrada.

Aunque su ya expresidenta había alertado desde inicios 2025 del estado del museo, que alberga obras maestras como "La Gioconda" o la "Venus de Milo", el 'modus operandi' del robo aumentó la presión sobre ella.

Los ladrones irrumpieron a plena luz del día en el museo con ayuda de un montacargas y escaparon en menos de ocho minutos con el botín, que todavía no se ha localizado. Varios sospechosos fueron detenidos.

El Louvre también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.

Leribault, historiador del arte y conservador general del patrimonio, presidía el palacio de Versalles desde febrero de 2024. Antes de ese complejo monumental, dirigió los museos parisinos de Orsay y de la Orangerie.

FUENTE: AFP