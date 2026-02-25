miércoles 25  de  febrero 2026
POLÉMICA

El responsable del Palacio de Versalles asume la dirección del Louvre

El hasta ahora responsable del Palacio de Versalles, Christophe Leribault, de 62 años, liderará esta nueva etapa al frente del Louvre

Christophe Leribault.&nbsp;

Christophe Leribault. 

AFP

PARÍS.- El presidente del complejo monumental de Versalles fue nombrado este miércoles al frente del museo del Louvre de París, tras la dimisión de Laurence des Cars cuatro meses después del espectacular robo de varias joyas.

El museo más visitado del mundo estaba en el ojo del huracán desde la sustracción en octubre de una serie de alhajas de la Corona del siglo XIX valoradas en más de 100 millones de dólares.

Lee además
El exterior del museo Louvre, en París, Francia. 
ARTES VISUALES

Dimite la presidenta del Louvre a cuatro meses del robo de joyas
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
ARTES VISUALES

Cierran parcialmente el museo del Louvre por nueva huelga

Aunque en un primer momento se rechazó la renuncia de Des Cars, el presidente francés, Emmanuel Macron, acabó por aceptarla el martes para dar "calma" y un "nuevo impulso fuerte" a la pinacoteca, indicó su oficina.

El hasta ahora responsable del Palacio de Versalles, Christophe Leribault, de 62 años, liderará esta nueva etapa al frente del Louvre, anunció la vocera del gobierno, Maud Bregeon, tras su nombramiento.

Tendrá la misión de "dar seguridad" y "modernizar" el museo, así como de llevar a cabo su ambicioso plan de renovación bautizado Louvre-Nuevo Renacimiento, precisó.

El martes, Des Cars presentó su dimisión a Macron. La funcionaria dijo al diario Le Figaro que "ya no se daban las condiciones para avanzar".

El Louvre se encuentra sumido en la polémica desde el 19 de octubre, cuando se produjo el sonado robo de las joyas, así como por problemas estructurales, huelgas de personal y casos de fraude en los boletos de entrada.

Aunque su ya expresidenta había alertado desde inicios 2025 del estado del museo, que alberga obras maestras como "La Gioconda" o la "Venus de Milo", el 'modus operandi' del robo aumentó la presión sobre ella.

Los ladrones irrumpieron a plena luz del día en el museo con ayuda de un montacargas y escaparon en menos de ocho minutos con el botín, que todavía no se ha localizado. Varios sospechosos fueron detenidos.

El Louvre también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de antigüedades egipcias.

Leribault, historiador del arte y conservador general del patrimonio, presidía el palacio de Versalles desde febrero de 2024. Antes de ese complejo monumental, dirigió los museos parisinos de Orsay y de la Orangerie.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Alemania convoca a responsables de la Berlinale por controversia sobre Israel

Cazzu reacciona a mención de Nodal en nuevo tema de Rauw Alejandro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

Cubanos con I220 A tienen una esperanza tras fallo judicial

El presidente Donald Trump en su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en Washington, EEUU, en 2018. video
EEUU

Curiosidades del Discurso del Estado de la Unión: El más breve, el más largo y el misterio del "ausente"

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto montaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.
CASA BLANCA

Trump habla con Sheinbaum tras eliminación de poderoso narco en México

El presidente Donald Trump y los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart.
REACCIONES

Liderazgo político de Florida se proyecta como motor legislativo de la agenda Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
INVESTIGACIÓN

Epstein tenía un lujoso apartamento en París decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas