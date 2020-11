Celebridades que han ejercido su voto en los Estados Unidos

"La votación temprana ya comenzó en la mayoría de los estados. Como saben, ya yo voté por correo. Los invito, si no lo han hecho, a votar y etiquetarme en sus fotos saliendo de los centros de votación o dejando su boleta en el correo. Hagamos valer nuestros derechos y a divertirnos también", comentó la Dra. Polo en Instagram.

Por otra parte, la cantante Camilo Bello hizo público el momento en el que entregó su boleta electoral.

"Es el día de devolución de la boleta. Si decide votar por correo en esta elección, completa tu boleta y envíala por correo o déjela lo antes posible", dijo Bello.

Quien también dio a conocer este hecho fue la Miss Universo 1996, Alicia Machado. Aunque Machado ha sido blanco de polémica en temas electorales, la actriz y empresaria venezolana se valió de sus redes sociales para incentivar a la población a cumplir con su deber.

"Listo. Con la sensación del deber cumplido. Salgamos a votar, hoy es un lindo día. El que no vota no tiene derecho a réplica. Hoy más que nunca nuestro gran país nos necesita", dijo Alicia Machado.

Asimismo, la cantante Selena Gómez dio a conocer el día que ejerció su voto.

"Acabo de terminar de llenar mi boleta", comentó la intérprete de Lose You To Love Me.

Embed Ver esta publicación en Instagram Just finished filling out my ballot! Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 22 de Oct de 2020 a las 11:37 PDT

A estas celebridades también se sumó la actriz Salma Hayek, quien publicó una imagen con la tarjeta electoral.

Embed Ver esta publicación en Instagram #ivoted #votingmatters Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 16 de Oct de 2020 a las 8:30 PDT

Lady Gaga también se unió a las celebridades que ya votaron. "Hoy es el día perfecto para unirse a los 46 millones de personas que ya han emitido su voto en las elecciones de 2020", dijo la cantante y actriz.

De esta manera, algunas celebridades han usado sus redes sociales para dar a conocer e incentivar uno de los compromisos más importantes del país: votar.