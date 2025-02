Chappell Roan, la llamativa supernova del pop

Durante un concurrido concierto en el festival de Coachella el año pasado, que marcó su estrellato, Roan lució sus impresionantes cuerdas vocales, y derrochó teatralidad con un exhuberante vestuario y maquillaje dramático, una puesta en escena inspirada por la cultura drag.

La artista de 26 años está desde entonces en todos lados: en TikTok, en la radio, en los programas de variedades, en festivales y hasta en el ciclo mediático viral tras su tibio apoyo a la demócrata Kamala Harris en la elección presidencial estadounidense.

En una industria sedienta de grandes momentos, pareciera que Roan surgió de la nada.

Pero en realidad la cantante conquistó la atención global tras una década alternando su pasión por la música con diferentes trabajos, en un proceso que la llevó a encontrar su propia voz.

La princesa del Medio Oeste

Kayleigh Rose Amstutz, su nombre de pila, nació el 19 de febrero de 1998 en Willard, Missouri.

Se centró en las artes como una forma de lidiar con poderosas emociones que eventualmente descubriría eran síntomas de desorden bipolar.

Sus presentaciones en YouTube llamaron la atención de la audiencia, y Roan se mudó a Los Ángeles para perseguir una carrera en la escena musical.

Pero volvió a casa después de que su disquera, Atlantic Records, le cortara el contrato al comienzo de la pandemia, en días de incertidumbre cuando la industria fue completamente paralizada.

Pero antes de irse, Roan lanzó "Pink Pony Club", un sencillo que años después florecería para convertirse en uno de sus grandes éxitos.

Dan Nigro, el poderoso productor que trabajó con Roan en Atlantic volvió a conectar con ella en 2021, y los astros comenzaron a alinearse para su fulminante explosión en la escena.

Consistentemente, la cantante amasó seguidores en TikTok al tiempo que trabajaba en su primer disco e iba a terapia para tratar su diagnóstico.

La talentosa artista, cuyo nombre en escena rinde homenaje a su abuelo Dennis Chappell y su canción favorita "The Strawberry Roan", lanzó su imponente "The Rise and Fall of a Midwest Princess" en 2023, y la crítica lo abrazó.

El álbum aborda temas de sexualidad y crecimiento con un rítmico sonido pop y un rango vocal que llegó a ser definido por un crítico como "cantar en cursiva".

Su éxito "Good Luck, Babe!" sonó sin parar, y junto al bailable "Hot to Go!", se embolsilló a millones de oyentes.

Su exitosa presencia en TikTok saltó al palco con carisma y extravagancia, cimentando su estatus de súperestrella.

Desafíos de la fama

Su ascenso meteórico trajo efectos colaterales.

Roan ha hablado sobre los desafíos de la fama, y cómo a veces se ha sentido cansada y temerosa de seguidores agresivos.

Lloró en una presentación el año pasado y le dijo a su audiencia no estar en su mejor día, por ejemplo.

Roan dice que muchos de sus colegas se aproximaron con simpatía. Elton John la llamó de un número privado once veces hasta que ella atendió y descubrió que era él, le contó la cantante a la revista Rolling Stone.

"Le dije que estaba pasando por muchas dificultades, y él me dijo 'Si necesitas parar, para'", comentó.

La cantante, criada en un hogar conservador y cristiano, habla con soltura sobre tópicos que dividen a la sociedad estadounidense como los derechos de los trans y el apoyo a Palestina, pero no quiere ser encasillada por su visión progresista.

Se declaró lesbiana el año pasado y el amor queer es un tema en sus composiciones, pero Roan no quiere que su preferencia sexual domine la conversación.

"Me encanta ser gay", le dijo a Rolling Stone. "Sólo no quiero hablar de eso a cada segundo".