Charlie Zaa: "La música hoy en día es más ligera"

“Voy a cantar las canciones que se han hecho exitosas gracias a la aceptación, el apoyo y el cariño que el público me ha brindado durante tantos años de carrera. Trato de armar un repertorio que vaya acorde a lo que el público desea escuchar. Canciones en tiempo de bachata como 25 rosas o Te voy a cambiar el nombre, ese tema maravilloso; otras en boleros como Un disco más, Ódiame o Niégalo todo, Rondando tu esquina o Nuestro juramento”, anticipó Charlie Zaa en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

La velada incluirá un tributo a Frankie Ruiz, quien fuera uno de los intérpretes de salsa que conquistó la admiración de Zaa.

“También vamos a hacer cumbia y vamos a ofrecer un show de unos 50 minutos en tiempo de salsa, haciéndole un homenaje a un grande como lo fue Frankie Ruiz. Es uno de mis artistas favoritos en el género de la salsa, que ya no está con nosotros, pero que se hace inmortal por medio de su música y permanece muy arraigado en el corazón de todos los que le amamos y admiramos. Vamos a tratar de ofrecer una experiencia maravillosa, a montarnos en un carrusel de emociones y en una gama de colores en todo lo que tiene que ver con la música”, dijo.

Además del reencuentro con sus fans, Zaa tiene otro motivo por el cual agradecer: trabaja junto a su hijo en lo que será su próximo disco.

“Es un álbum muy especial que significa mucho para mí, porque mi hijo Arón David es parte de este proyecto. Nunca me lo imaginé, pero los planes de Dios siempre son mejores que los míos. Y quiero que me acompañen en este viaje que inicia en este 2023, esperando que lo que estoy haciendo les guste y les llegue de una manera muy especial”, expresó.

Se trata de una producción con la que el cantante, que dio sus primeros pasos en la música hace 35 años, rejuvenece su estilo de la mano de su hijo veinteañero, que ha compuesto muchos de los temas.

“Totalmente refresca mi estilo al 100 por ciento, en cuanto a los arreglos musicales, las letras, los tiempos, los géneros. Sigue siendo el mismo Charlie Zaa que hace bolero, cumbia y salsa, pero renovado. Los cimientos siguen siendo los mismos, pero la participación de Arón David como compositor y de los productores con los que he hecho estas canciones han sido una sola carne”, dijo.

“Me siento muy feliz y contento de recibir esa bendición de tener un hijo que está retomando el legado de su padre. Y lo está haciendo con gran responsabilidad, porque se está preparando, está estudiando música, técnica vocal y piano”.

Para Zaa, trabajar con su hijo ha sido una experiencia reveladora que, además de refrescar su propuesta musical, le ha permitido estrechar más los lazos.

“Por medio de lo que él hace, he descubierto muchas cosas que yo como intérprete no tenía claras. Él escribe, levanta melodías y es una forma diferente de tener una relación con él, de convivir con él, de hablar un idioma muy de acorde al de la juventud hoy en día. Así que es un pretexto para tener una mejor relación con él y, a la vez, hacer algo que me gusta hacer: música”.

Inyección de juventud

El artista ha aprendido una nueva manera de hacer y apreciar la música.

“De él he aprendido que la música hoy en día es más ligera, que ya no es necesario hacer una letra que tenga una historia gigante como las de Corín Tellado, sino que cuente una historia muy grande con muy pocas palabras.

Eso es lo que he aprendido un poquito de él, a hacer música en diferentes tipos de géneros, porque no solamente se limita a escribir música romántica”.

Asimismo, a su hijo le inculca valores que considera insustituibles.

“Le enseñado todo lo que un padre puede enseñar, principios que forman parte de mi vida cristiana. Que sus convicciones no son negociables por más que el mundo le ofrezca un millón de cosas, que debe tener a sus padres siempre presentes como sus aliados, como sus mejores amigos, que no dude en contar con nosotros. Esos son cosas muy importantes para el desarrollo de un hijo como ser humano y como profesional”, expuso.

Pero también lo impulsa a no detenerse y lo exhorta a creer siempre en sí mismo.

“Que sea atrevido, que no le dé miedo hacer nada, que dé pasos firmes y seguros. Que sea una persona de convicción, que camine por visión, no por vista. Que por más que el mundo le esté generando bulla, aprenda a creer en él. Que insista, aunque las cosas no fluyan conforme él espera. Que genere contenido, funcione o no. Por más que venga el éxito, siempre hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Y acordarte de dónde vienes y cuál es el propósito de esa bendición en tu vida”.

Zaa reconoce que la música lo ayudó a encontrar fe en tiempos en los que considera muy necesaria la espiritualidad.

“Creo que lo que estamos viviendo es un faltante de Dios en el corazón de las personas, que están tratando de llenar un vacío con lo que el mundo ofrece y el único que puede llenar todo eso es Dios. Lo digo porque duré mucho tiempo viviendo de lo que el mundo me ofrecía. Y eso sumó, pero también restó. La música fue el vehículo para que yo pudiera conocerlo, porque por medio de la música disfruté de muchos éxitos, pero también caí y tuve que atravesar muchos desiertos. Entonces, creo que el proceso es necesario para uno darse cuenta del propósito de vida que tiene”, reflexionó.

Sobre el nuevo álbum, adelantó que sale este año y contiene temas en vals, bolero, cumbia, salsa o bachata. También anticipó que algunos títulos de las canciones podrían ser Celos, Romeo y Julieta o Fue un error.

Charlie Zaa actúa el sábado 11 de febrero en el Charles F. Dodge City Center, en Pembroke Pines.