Muere Diane Ladd, actriz nominada al Óscar y madre de Laura Dern

MIAMI.- La actriz Diane Ladd, madre de Laura Dern, falleció este 3 de noviembre a los 89 años. La información fue confirmada por Dern a través de un comunicado.

"Mi increíble heroína y el profundo regalo que fue mi madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana, en su casa en Ojai, California. Era la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que uno pudiera imaginar. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", manifestó la oscarizada.

La causa del deceso no ha sido develada.

Trayectoria

Diane Ladner (nombre de pila de la intérprete) nació el 29 de noviembre de 1935 en Laurel, Mississippi. Desde temprana edad se decantó por las artes escénicas.

Entre las décadas de 1950 y 1960, apareció en varios programas de televisión como Naked City, Perry Mason y Mr. Novak. Pero en 1966, obtuvo su primer crédito cinematográfico en el drama criminal The Wild Angels, coprotagonizado por Nancy Sinatra, Bruce Dern y Peter Fonda, su amigo y colaborador de larga data.

También destaca su participación en Alice Doesn't Live Here Anymore (1974), de Martin Scorsese, que le valió su primera nominación al Óscar) y la comedia televisiva Alicia, basada en la película de 1974. Igualmente, participó en Corazón salvaje (1990), la primera producción en que protagonizó con su hija, y Rambling Rose.

Diane Ladner fue nominada a tres premios Óscar y tres premios Emmy.

Tras Alice Doesn't Live Here Anymore, Ladd continuó su carrera como actriz en la gran pantalla con películas como Something Wicked This Way Comes (1983), Ghosts of Mississippi (1996) , 28 Days (2000), Charlie's War (2003), Joy (2015) y Gigi & Nate (2022). También tuvo papeles recurrentes en series de televisión como Kingdom Hospital y Chesapeake Shores.

Amores

Ladd se casó tres veces.

Se casó con Bruce Dern en 1960 y tuvieron dos hijas, Diane y Laura.

Pero, Diane falleció en un accidente en la piscina a los 18 meses. En 2023, dijo recordó durante una entrevista que ofreció a CBS News cómo ocurrió la tragedia."Se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Todo sucedió en un instante. Y murió, y eso nunca se supera. No me importa lo que te digas a ti mismo. No me importa lo que digan los demás. Un niño no debería morir antes que sus padres".

La actriz declaró en 1992 a la revista Parade que el ahogamiento provocó el divorcio en 1969, tras nueve años de matrimonio.

"Sufrimos juntos la tragedia de la muerte de nuestra hija y pensamos que otro hijo nos ayudaría, pero estábamos muy destrozados", dijo Ladd antes de admitir que le costó mucho tratar de proteger a Laura del peligro y de la atención mediática.

De 1969 a 1976, Diane estuvo casada con William A. Shea, Jr.; y en 1999 se casó con Robert Charles Hunter.