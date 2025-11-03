lunes 3  de  noviembre 2025
Cierra parque Six Flags America tras 50 años de operaciones

Tras más de 50 años en funcionamiento, el parque Six Flags ubicado en Bowie, Maryland recibió visitantes por última vez este domingo

Captura de Pantalla/Six Flags America/Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras más de 50 años en funcionamiento, el parque Six Flags ubicado en Bowie, Maryland recibió visitantes por última vez este domingo. El cierre del parque forma parte de los esfuerzos de la compañía por reestructurarse y hacer frente a su deuda.

"Gracias, fans de Six Flags America, por 50 años de diversión familiar. Siempre atesoraremos los recuerdos que creamos juntos", publicó el parque en redes sociales, acompañado de un emoji de corazón azul.

Six Flags America, junto con el parque acuático Hurricane Harbor, operaba más de 100 atracciones, espectáculos, toboganes y montañas rusas.

“Como parte de nuestra revisión exhaustiva de nuestra cartera de parques, hemos determinado que Six Flags America y Hurricane Harbor no se ajustan a los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía”, declaró el actual presidente y director ejecutivo, Richard A. Zimmerman, en un comunicado de prensa del 1 de mayo.

En agosto, la empresa anunció que Zimmerman planeaba dejar su cargo a finales de año tras un segundo trimestre decepcionante. En un comunicado de prensa, la empresa informó de una pérdida neta de más de 100 millones de dólares en el transcurso de tres meses.

50 años de historia

Según el comunicado de prensa, el parque empleaba a unos 70 trabajadores a tiempo completo. En aquel momento, la empresa anunció que se proporcionarían indemnizaciones por despido y otras prestaciones a los empleados que cumplieran los requisitos.

La propiedad abrió sus puertas por primera vez en 1974 como un safari en auto conocido como The Wildlife Preserve. Finalmente, en 1999, se convirtió en un parque Six Flags.

Tras la fusión de Six Flags con Cedar Fair en julio de 2024, la compañía ahora posee más de 20 parques de atracciones, parques acuáticos y complejos turísticos en Estados Unidos, Canadá y México, incluyendo Six Flags Magic Mountain en California y Cedar Point en Ohio.

