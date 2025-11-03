lunes 3  de  noviembre 2025
Príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge

El traslado comenzó durante las vacaciones escolares de mitad de trimestre y ahora el heredero a la corona británica y su familia se están instalando

Los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, junto a sus hijos, y el rey Carlos III y Camila posan en el balcón del Palacio de Buckingham después de asistir al Desfile del Cumpleaños del Rey Trooping the Colour en Londres el 15 de junio de 2024.

AFP/ Benjamín Cremel

AFP/ Benjamín Cremel
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El príncipe William, su esposa, Kate Middleton y sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, se han mudado oficialmente a Forest Lodge, propiedad que aseguran será su hogar definitivo, según informó The Telegraph.

El Palacio de Kensington confirmó a la revista People que el príncipe y la princesa de Gales se mudarían a la casa ubicada en Windsor.

Hace tres años, William y Kate se mudaron de su residencia del Palacio de Kensington en Londres a Adelaide Cottage en Windsor. En aquel momento, la familia expuso que la ubicación de la propiedad les permitía compaginar los deberes de la monarquía con la crianza de sus hijos.

En marzo, Kate expuso en su discurso durante el desfile del Día de San Patricio de la Guardia Irlandesa que la razón principal de la mudanza era por los espacios verdes que brindaba la propiedad.

Nuevos comienzos

La nueva ubicación permite a la familia empezar de cero tras varios años de dificultades. En 2022, al poco tiempo de mudarse a Adelaide Cottage, falleció la reina Isabel II. Posteriormente, a inicios de 2024, la princesa y el rey Carlos III fueron diagnosticados con cáncer.

En enero, Kate Middleton anunció que estaba en remisión.

