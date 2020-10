Chiquis Rivera confirma nuevo romance

Ante la polémica, hace unas horas Chiquis aterrizó en Los Angeles y ofreció sus declaraciones a la prensa.

“No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe. Lorenzo sabe las razones de nuestra separación. Yo por respeto a su madre y a su hija no he hablado de los detalles", dijo la intérprete de Quisiera tener mi lugar.

“Estoy muy dolida pero estoy fuerte”, agregó. “Siempre voy a dar la cara, pero me duele que quieran voltear las cosas. Eso no se vale, eso está muy mal y por eso estoy aquí frente a ustedes porque no se vale que quieran voltear las cosas y decir que yo fui una infiel porque eso no es cierto y él lo sabe", indicó Rivera, quien le pidió a Méndez respeto.

"Le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa. Yo quería que funcionara mi relación… nunca me casé para divorciarme”, acotó.

Embed

Por otra parte, el empresario Jorge Cueva, dueño y fundador de King & Queen Cantina y Tempo Kitchen, habló de la relación que tiene con la artista y aseguró al programa televisivo Suelta la Sopa que su único lazo con la intérprete es de tipo laboral ya que están en proceso de negociación para emprender varios negocios.

“Es una amiga, muy buena amiga. La conozco desde hace cuatro años. La invitamos a la apertura (de uno de sus restaurantes), ha venido dos veces. Es guapísima, pero no, nada que ver. Yo soy respetuoso, sé que está casada”, declaró Cueva, quien dio ciertos detalles de los negocios que realiza junto con la hija de la fallecida Jenni Rivera.

“Estoy haciendo negocios con ella, dos negocios muy fuertes y millonarios, no puedo decir que es. Un negocio ya está hecho, y es par ella: le voy a dar la imagen de una de mis compañías; que ella sea la representante de la compañía con mi socio”, agregó el empresario y nuevo socio de Chiquis Rivera.