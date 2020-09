Chiquis Rivera hace pública su separación con Lorenzo Méndez

"Con el corazón pesado, les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria", escribió Chiquis Rivera en su cuenta de Instagram.

Chiquis expresó que a pesar de dar a conocer la separación, espera no ser tema de controversia.

"No, esto no es algo que publico para causar controversia ni publicidad, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes en estos últimos cuatro años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber", detalló la cantante de 35 años de edad, quien pidió a los medios de comunicación respeto en esta etapa de su vida.

"Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas acerca de este tema, ni mucho menos dar detalles. Así que les pido a mis amigos de los medios de comunicación, de todo corazón, que por favor respeten eso", dijo Rivera.

Luego, la cantante reiteró en inglés su agradecimiento por el apoyo que recibió durante su relación con Méndez y pidió -una vez más- respeto.

"Nuevamente gracias a todos los que han apoyado nuestra relación desde el primer día. Gracias por apoyarnos y apoyar nuestro amor. Desafortunadamente, Dios tiene otros planes para nosotros. Esto no es fácil, así que pido un poco de compasión y comprensión durante este tiempo, por favor. Muchas gracias", finalizó Chiquis Rivera.

Por otra parte, Lorenzo Méndez -exvocalista de La Original Banda El Limón- comentó en una entrevista para el programa Venga la alegría las razones que provocaron su crisis matrimonial con Chiquis.

"Le dije: 'déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo, porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que te mereces'", declaró Méndez.